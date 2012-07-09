Поменять на скрине блоки местами, дорисовать

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок132 просмотра

Нужно поменять на скрине сайта блоки местами, дорисовать некоторые элементы. Лого сделать объемнее.

Подобрать цвета элементов, как будет в "живую".

Цель - посмотреть на дизайн сайта с изменениями.

Просьба указывать цену и срок.

Обязательна возможность разговаривать через СКАЙП(не переписка)

13 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kvint_a
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

kvint_a
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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