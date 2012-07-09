Требуется создание дизайна для ГК Мольнар сайт – molnar.by Предварительно ТЗ по разработке в прикреплённом файле! Просьба прочитать полностью, от этого зависит успешность нашего ...
Поменять на скрине блоки местами, дорисовать
Нужно поменять на скрине сайта блоки местами, дорисовать некоторые элементы. Лого сделать объемнее.
Подобрать цвета элементов, как будет в "живую".
Цель - посмотреть на дизайн сайта с изменениями.
Просьба указывать цену и срок.
Обязательна возможность разговаривать через СКАЙП(не переписка)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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