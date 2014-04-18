Дизайн должен служить для решения бизнес-задач, а не быть самоценностью.
Что делаю:
1) работающие макеты для полиграфии - визитки, листовки, буклеты, афиши, плакаты
2) заметные макеты для наружной рекламы - баннеры, штендеры, сити-форматы
3) привлекательные макеты для сувенирной продукции
4) функциональные баннеры для веб-сайтов (gif и flash)
5) качественно отрисовываю изображения в вектор
Как делаю:
1) ориентируясь прежде всего на цели клиента
2) четко в оговоренные сроки
3) всегда в течение рабочего дня находясь на связи при работе над проектом
4) при необходимости с оформлением расходных документов для бухгалтерии (договор + акты выполненных работ)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Схема трансформации дивана248 просмотров
- Выставочный стенд271 просмотр
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Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую. Все было сделано на 5++!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую! Четкое ТЗ, быстрое согласование, приятное общение, оплата сразу и в полном объеме.
$15
10 баллов
8 лет назад
Не в первый раз обращаюсь к Ирине и не жалею об этом))) Поставленные задачи отработала на отлично и в срок. Терпелива и уважительна всегда в работе. В проекте столкнулись с дополнительной работой, Ирина выручила и выполнила, что помогло проект закрыть в срок. Отличный специалист, соблюдает сроки, постоянно на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работаем не в первый раз, всё отлично! Дополнительная работа оплачивается. Рекомендую заказчика!
$8
10 баллов
8 лет назад
Ирина оперативно вошла в проект, работает быстро и качественно. Рекомендую, будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Максим отличный заказчик! Грамотно и четко ставит задачу, всегда на связи и готов уточнить любые возникающие нюансы, приятен в общении. Оплата полностью и в срок.
$7
10 баллов
8 лет назад
Все понравилось, коллаж выполнен красиво, гармонично. Приятное общение. Спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать! Хорошо поставленная задача, быстрое согласование, оплата в срок. Рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Невероятно быстро и весьма качественно Ирина выполнила наше задание. За что ей всяческие благодарности, и наши рекомендации. jumbosic
Ответный отзыв
Спасибо Юрию за комфортное взаимодействие! Четкая и ясная постановка задачи, быстрое рассмотрение работы. По оплате всё ок.
Баннеры
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга