Не в первый раз обращаюсь к Ирине и не жалею об этом))) Поставленные задачи отработала на отлично и в срок. Терпелива и уважительна всегда в работе. В проекте столкнулись с дополнительной работой, Ирина выручила и выполнила, что помогло проект закрыть в срок. Отличный специалист, соблюдает сроки, постоянно на связи. Рекомендую.