kvint_a

Ирина kvint_a

 
38 летРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Дизайн должен служить для решения бизнес-задач, а не быть самоценностью.

Что делаю:

1) работающие макеты для полиграфии - визитки, листовки, буклеты, афиши, плакаты

2) заметные макеты для наружной рекламы - баннеры, штендеры, сити-форматы

3) привлекательные макеты для сувенирной продукции

4) функциональные баннеры для веб-сайтов (gif и flash)

5) качественно отрисовываю изображения в вектор

Как делаю:

1) ориентируясь прежде всего на цели клиента

2) четко в оговоренные сроки

3) всегда в течение рабочего дня находясь на связи при работе над проектом

4) при необходимости с оформлением расходных документов для бухгалтерии (договор + акты выполненных работ)

Flash
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Отзывы заказчиков
oriflame-katalog
Ирина 
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$22
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка GIF картинок "механизмов диванов"
Рекомендую. Все было сделано на 5++!
Отличный заказчик, рекомендую! Четкое ТЗ, быстрое согласование, приятное общение, оплата сразу и в полном объеме.
Ответный отзыв
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Верстка настенного и настольного календаря
Не в первый раз обращаюсь к Ирине и не жалею об этом))) Поставленные задачи отработала на отлично и в срок. Терпелива и уважительна всегда в работе. В проекте столкнулись с дополнительной работой, Ирина выручила и выполнила, что помогло проект закрыть в срок. Отличный специалист, соблюдает сроки, постоянно на связи. Рекомендую.
Работаем не в первый раз, всё отлично! Дополнительная работа оплачивается. Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Адаптировать дизайн настольного календаря в настенный.
Ирина оперативно вошла в проект, работает быстро и качественно. Рекомендую, будем дальше сотрудничать.
Максим отличный заказчик! Грамотно и четко ставит задачу, всегда на связи и готов уточнить любые возникающие нюансы, приятен в общении. Оплата полностью и в срок.
Ответный отзыв
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Сделать коллаж
Все понравилось, коллаж выполнен красиво, гармонично. Приятное общение. Спасибо за проделанную работу!
Было очень приятно работать! Хорошо поставленная задача, быстрое согласование, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Баннер на основе готового дизайна
Невероятно быстро и весьма качественно Ирина выполнила наше задание. За что ей всяческие благодарности, и наши рекомендации. jumbosic
Спасибо Юрию за комфортное взаимодействие! Четкая и ясная постановка задачи, быстрое рассмотрение работы. По оплате всё ок.
Ответный отзыв
Баннеры
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга