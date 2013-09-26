Сайт билетной кассы

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Нужен сайт для билетной кассы. Как, например, kassir.ru, parter.ru. По сути - интернет-магазин. Подробности - в ТЗ. По бюджету всё довольно скромно, проект стартаповый.

В заявке просьба указать:

1) можете ли разработать дизайн-макет? сколько он будет стоить? (отдельное ТЗ на дизайн будет)

2) сколько будет стоить только верстка-программирование? (при наличии макета в psd)

3) сроки? (в днях)

4) на какой платформе готовы сделать? (аргументируйте, почему)

Исполнитель будет выбираться ТОЛЬКО из заявок, стучаться в личку, скайп и т.д. не нужно.