Сайт билетной кассы

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок194 просмотра
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Нужен сайт для билетной кассы. Как, например, kassir.ru, parter.ru. По сути - интернет-магазин. Подробности - в ТЗ. По бюджету всё довольно скромно, проект стартаповый.

В заявке просьба указать:

1) можете ли разработать дизайн-макет? сколько он будет стоить? (отдельное ТЗ на дизайн будет)

2) сколько будет стоить только верстка-программирование? (при наличии макета в psd)

3) сроки? (в днях)

4) на какой платформе готовы сделать? (аргументируйте, почему)

Исполнитель будет выбираться ТОЛЬКО из заявок, стучаться в личку, скайп и т.д. не нужно.

10 лет назад
kvint_a
Ирина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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