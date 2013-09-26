Перенос Базы Данных MySQL (Virtuemart 2 )

Необходимо импортировать товары магазина на Virtuemart 2 joomla2.5 с sql выгрузки БД одного сайта на другой(Virtuemart 2 joomla2.5 ).

Есть выгрузка sql полной базы данных одного сайта, импортирую таблицы virtuemart из неё в основную базу другого сайта(с переименованием префиксов) но вместо товаров в админке вылазят ошибки.

- http://clip2net.com/s/5PE3fU

- http://clip2net.com/s/5PE4Z6

необходимо сделать корректный перенос БД магазина (товаров, категорий, контента и производителей; связей между ними)