Внесение небольших изменений (CMS inSales)

Необходимо внесение изменений на страницу категории:

1. Увеличение картинок товара

2. Убрать пустое место над полосой преимуществ

3. Убрать описание из под товаров

4. Замена кнопки "В корзину" на "Просмотреть" ( некорректно работает, возможно это иправят сами Insales)

5. Добавить кнопку "Купить" с надписью над ней "Бесплатная доставка" при условии что цена товара больше 1500. Кнопка должна вести сразу к оформлнию заказа, а не просто в корзину. Причём кнопка "купить" должна быть только на товарах с одной модификацией.

Примерный вид после изменений представлен в прикреплённом файле