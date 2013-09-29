Внесение небольших изменений (CMS inSales)

$50
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки154 просмотра
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Необходимо внесение изменений на страницу категории:

1. Увеличение картинок товара

2. Убрать пустое место над полосой преимуществ

3. Убрать описание из под товаров

4. Замена кнопки "В корзину" на "Просмотреть" ( некорректно работает, возможно это иправят сами Insales)

5. Добавить кнопку "Купить" с надписью над ней "Бесплатная доставка" при условии что цена товара больше 1500. Кнопка должна вести сразу к оформлнию заказа, а не просто в корзину. Причём кнопка "купить" должна быть только на товарах с одной модификацией.

Примерный вид после изменений представлен в прикреплённом файле

10 лет назад
Beegudi
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
TaraZZZ
Тарас 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
10 лет назад
$15
1 день
Все задачи выполнены на отлично, адекватное общение и цены. Очень приятно работать с такими людьми будем и дальше сотрудничать.
Отличный заказчик. Было приятно сотрудничать
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