Внесение небольших изменений (CMS inSales)

Cайт-каталог магазин. Интеграция с яндекс.маркет Интеграция с яндекс.быстрый заказ Сравнение товаров Картинки товара Файлы товара Видео относящиеся к товару Всякие настройки SEO Удобное редактирование параметров товаров Нравится верстка как на http://www.marvel-group.ru и http://finparty.ru/ Сайт на OpenCart
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Необходимо внесение изменений на страницу категории:
1. Увеличение картинок товара
2. Убрать пустое место над полосой преимуществ
3. Убрать описание из под товаров
4. Замена кнопки "В корзину" на "Просмотреть" ( некорректно работает, возможно это иправят сами Insales)
5. Добавить кнопку "Купить" с надписью над ней "Бесплатная доставка" при условии что цена товара больше 1500. Кнопка должна вести сразу к оформлнию заказа, а не просто в корзину. Причём кнопка "купить" должна быть только на товарах с одной модификацией.
Примерный вид после изменений представлен в прикреплённом файле
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