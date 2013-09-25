Доработать одну страницу магазина

На странице "Рассчитать стоимость" сайта (ссылка /10-calculate... указаны товары с комбинациями аттрибутов.

Сайт сделан на Prestashop. Для расчета стоимости товара в админке задается стоимость аттрибута и генерятся комбинации аттрибутов и подсчитывается стоимость комбинации.

При смене значения какого-либо аттрибута автоматически меняется цена товара.

При указании большого количества аттрибутов и их сочетаний (более 200 тысяч комбинаций) сайт становится не работоспобным.

Необходимо переписать страницу "Рассчитать стоимость" таким образом, чтобы можно было получить список аттрибутов напрямую из БД магазина (без чтения сотен тысяч комбинаций) и динамически (при выборе на странице другого значения аттрибута) делать запрос к БД и получать стоимость новой комбинации товара на странице. После этого товар с аттрибутами записывать в корзину стандартым механизмом.