Доработка интернет магазина на WordPress

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Нужен программист для небольшой доработки интернет магазина, что связана с оптимизацией сайта. В ТЗ подробно всё расписано. Сайт 8044.сom.ua
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