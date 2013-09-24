Изменение шаблона писем Joomla Virtuemart 2.0

Есть интернет-магазин на движке бизнес-молодости: http://jakuzi5.ru/. Нужно внести несколько изменений и доработок: 1. На главной странице в каталоге перед выводимыми товарами сделать вывод названий категорий самого верхнего уровня, из которых выводятся товары. Вывод названия категории предусмотреть при наличии ...
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Необходимо изменить шаблоны писем для заказчика и администратора. Убрать все лишнее и сделать согласно разметке в прикрепленных файлах.
Описание письма клиенту находиться в файле ПисьмоКлиенту.png
Пример внешнего виду в файле Пример.png
Структура письма администратору находится в файле администратору.xls
Для администратора можно не отправлять лого и прочую информацию о магазине. Достаточно вывести те поля, которые находятся в файле с описанием. Внешний вид письма можно позаимствовать у клиента. Сохранив шрифты, фон и отсутпы.
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