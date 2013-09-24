Сделать шаблон по примеру для CMS Simpla

Сайт на Opencart. На сайте tableplay.ru есть 3 блока с акциями (под меню). Нужна возможность менять в этих блоках информацию в зависимости от раздела каталога. Т.е. например в категории "Бильярд" одни акции, в категории "Теннис" Другие. 1) ...