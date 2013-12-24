Prestashop. Быстрая регистрация, расчёт доставки.

Требуется программа для выгрузки фото из зарубежных магазинов, Taobao, 6pm, landsend, и остальные. Было бы не плохо, если бы выгружался еще файл excel со списком ссылок но выгруженный товар. Важно, чтобы программа была написана не под конкретный ...