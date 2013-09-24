Требуется настроить интеграцию сайта

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок112 просмотров
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Требуется настроить интеграцию сайта new.kip24.ru на Shop-Script 5 с 1С (все товары, картинки, описания в 1С есть, версия УТ 10.3.20.2)

На данный момент несколько проблем:

1) из 1С выгружаются файлы сертификатов, но ШС их не подхватывает - загружает только изображения.

2) из 1С выгружается набор свойств - межповерочный интервал, госреестр, цена поверки и т.д. Эти свойства не отображаются в админке

3) при выполнении обмена с большим объемом данных возникает ошибка. Возможно хостинг по тайм-ауту закрывает процесс...

вот поля :

Краткое описание ( html)

Заголовок

SEO

Alt

Keywords

Content ( описание товара html)

Варианты написания

Гарантия

Госреестр

Госреестр РФ

Есть поверка (да/нет)

Комментарий цены ( Цена имеет 4 статуса "доступен к заказу"(это число), "снят с производства" это текст, "поставка прекращена" это текст, "по запросу" это текст. )

Межповерочный интервал

Поверка ( цена в руб)

Производитель

Рекомендуемые варианты замены

В "Хранилище дополнительной информации"

1. изображения ( от 1,2,3,4 шт0

2. Файлы (паспорта, описания, инструкции, сертификаты в pdf, jpg )

10 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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