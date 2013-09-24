Имеется магазин на движке вам шоп. Нужно сделать красивый шаблон магазина, с моими пожеланиями и с сохранением моего функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить интеграцию сайта new.kip24.ru на Shop-Script 5 с 1С (все товары, картинки, описания в 1С есть, версия УТ 10.3.20.2)
На данный момент несколько проблем:
1) из 1С выгружаются файлы сертификатов, но ШС их не подхватывает - загружает только изображения.
2) из 1С выгружается набор свойств - межповерочный интервал, госреестр, цена поверки и т.д. Эти свойства не отображаются в админке
3) при выполнении обмена с большим объемом данных возникает ошибка. Возможно хостинг по тайм-ауту закрывает процесс...
вот поля :
Краткое описание ( html)
Заголовок
SEO
Alt
Keywords
Content ( описание товара html)
Варианты написания
Гарантия
Госреестр
Госреестр РФ
Есть поверка (да/нет)
Комментарий цены ( Цена имеет 4 статуса "доступен к заказу"(это число), "снят с производства" это текст, "поставка прекращена" это текст, "по запросу" это текст. )
Межповерочный интервал
Поверка ( цена в руб)
Производитель
Рекомендуемые варианты замены
В "Хранилище дополнительной информации"
1. изображения ( от 1,2,3,4 шт0
2. Файлы (паспорта, описания, инструкции, сертификаты в pdf, jpg )
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