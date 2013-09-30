Сделать шаблон магазина. Vam Shop

Сделать 2 сайта на Opencart согласно присланным макетам. 1. Нужно в оба сайта добавить несколько позиций новых товаров. Сделать так, чтобы можно было самостоятельно добавлять в будущем (если это возможно) и объяснить, как добавлять самому. сейчас ...