Сделать шаблон магазина. Vam Shop

Необходимо подключить платежную систему к магазину на основе webasyst shop-script.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется магазин на движке вам шоп. Нужно сделать красивый шаблон магазина, с моими пожеланиями и с сохранением моего функционала.
- Похожие заказы
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Интерисует доработка Интернет-магазина шин, дисков и надувных лодок на Opencart. Необходимо дописать фильтр поиска по надувным лодкам, дописать модуль импорта/экспорта шин, дисков и лодок, переделать отображение товаров на сайте. Желателен опыт создания таких интернет-проэктов с ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день сайт стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/(фреймворк Yii). ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Добрый день. Есть сайт на бтириксе надо к нему подключить интеркассу. Бюджет 30 у.е. Оплату по факту.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
назначение сайта - интернет магазин креативных аксессуаров для кафе баров ресторанов, аксессуары для гостиниц. ассортимент сайта будет уникален и в данный момент у него нет конкурентов. соответственно требуется яркий и креативный дизайн. требования к технической ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужно создать интернет магазин детских товаров. Дизайн и верстка есть. Необходимо запрограммировать. Платформа webasyst shop-script. Из нестандартного функционала - расширенные фильтры товаров с использованием AJAX.Интернет-магазины20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Сделать 2 сайта на Opencart согласно присланным макетам. 1. Нужно в оба сайта добавить несколько позиций новых товаров. Сделать так, чтобы можно было самостоятельно добавлять в будущем (если это возможно) и объяснить, как добавлять самому. сейчас ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Исправить шапку 2. Исправить надпись My home -->> email В скриншоте подробностиИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Задание в файлах. Срок 3 дня. Оплата по факту 5 000 wmr. Пишите в проект с указанием срока и цены.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад