Подправить тему на prestashop

Здравствуйте! Собственно нужно сделать интернет-магахин на MODx. (так сложилось что предыдущий исполнитель взял деньги и пропал) Что собственно нужно вот https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/48.jpg Жду от вас предложения цены и сроков. Спасибо.