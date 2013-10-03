Простой интернет-магазин на magento или etc

Необходимо "натянуть" сверстанный дизайн на cms электронной коммерции. Мой выбор пал в сторону magento, но на начальном этапе он даже слишком функционален, поэтому выслушаю предложения по поводу использования другого движка магазина. Необходимый функционал крайне прост. Нет необходимости в корзине и сложной форме заказа. После оформления заявки с клиентом будет связываться менеджер, поэтому нужно отправлять уведомления на e-mail о поступлении новой заявки и добавлять её в список заказов внутри cms.

Дизайн в аттаче, ссылку на ТЗ даю откликнувшимся.