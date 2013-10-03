Простой интернет-магазин на magento или etc

$250
Интернет-магазиныЗавершен8 заявок231 просмотр
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Необходимо "натянуть" сверстанный дизайн на cms электронной коммерции. Мой выбор пал в сторону magento, но на начальном этапе он даже слишком функционален, поэтому выслушаю предложения по поводу использования другого движка магазина. Необходимый функционал крайне прост. Нет необходимости в корзине и сложной форме заказа. После оформления заявки с клиентом будет связываться менеджер, поэтому нужно отправлять уведомления на e-mail о поступлении новой заявки и добавлять её в список заказов внутри cms.

Дизайн в аттаче, ссылку на ТЗ даю откликнувшимся.

Magento
10 лет назад
feuges
36 летНидерланды
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
psdtohtml
Артём 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$170
5 дней
Быстро нашли общий язык, обсудили сроки и цену. Сделку совершили через сервис. Никаких нареканий. Было пару багов, но Артем все оперативно и бесплатно исправил. Рекомендую
Разбирается в технических деталях, что радует. Четко ставит задачу и всегда на связи. С оплатой все четко, даже предложил предоплату, но сошлись на СБС, что было вполне достаточно. Приятно общаться с Николаем, рекомендую.
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