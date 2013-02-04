Очень остался доволен работай Ивана. Быстро сориентировался в задаче задав всего пару вопросов при том, что ТЗ было не подробным. Выполнил все очень оперативно. Фактически в тот же день уже тестировали. На следующий исправили все баги. Очень коммуникабельный, предупреждал когда нужно было отлучиться, реакция на просьбы моментальная. Рекомендую, если сможете нарваться на момент, когда он свободен ;)