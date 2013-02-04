feuges

Николай Ронко feuges

 
36 летНидерланды/Амстердам
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Команда веб мастеров. Предпочитаем профессионалов, но всегда открыты для амбициозных и талантливых новичков.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Скрипт создания XML для отправки через letsads

    $50

    Необходимо реализовать скрипт массовой рассылки смс. Перед рассылкой скрипт формирует XML на основании БД, более подробное Тз тут: https://docs.google.com/document/d/1WHXJlvLIVNnWOkxT6-5xqEdc98NmmnWbpvp-xeIckz0/edit?usp=sharing если не открывается ссылка, замете тире на дефис (веблансер автоматом подставляет тире, зачем-то) T6-5xq

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер трех автомобильных сайтов, OCR

    $250

    Необходим парсер. Любой язык программирования. Смотрим ТЗ https://docs.google.com/a/vnn.by/document/d/1P6GLbRjJNOPhr8-XHyPxLoSq49dHngaq4ZtzP0KeViY/edit В заявке указывайте сумму и сроки. Наличие опыта написания парсеров обязательно.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    $1000

    Необходимо реализовать интернет-магазин на opencart движке. Заказчик (я) довольно неплохо разбирается в технических аспектах, поэтому уже подобран комплект модулей, которые необходимо настроить и стилизовать и есть отличное представление о желаемом результате. Прощу не предлагать юзабилити, ...

    PHPOpenCartMySQLHTMLCSSAjax
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание простого магазина

    $300

    Необходимо натянуть вертку на движок. Предпочительно WP+eCommerce\wp-shop\рассмотрю другие варианты, magento. Требования: На каждую единицу товара может быть несколько модификаций, которые отображаются на одой странице. Загрузка различных характеристик должна быть осуществлена через ajax, при этом для каждой ...

    MagentoAjax
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка Asterisk (ubuntu 12.04) и шлюза av3804

    $500

    Необходимо сконфигурировать шлюз http://allvoip.ru/uploads/shlyuz_AV_3802_3803_3804(4).pdf для работы с Atserisk по следующему сценарию. 1. Входящий звонок звонок автоматически поднимается с проигрыванием IVR меню из n вариантов маршрутизации: 1.1 Соединиться с менеджером (SIP если онлайн), исходящий звонок на заданный номер ...

    UbuntuAsterisk
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление валюты и курса пересчета wp-shop

    $50

    Есть магазин где все цены заданы в USD. Необходимо внести изменения в вертску добавив вывод цены в BYR по курсу (задается в админке). Так же нужно внести изменения в YML выдачу добавив туда цену в BYR на ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой интернет-магазин на magento или etc

    $250

    Необходимо "натянуть" сверстанный дизайн на cms электронной коммерции. Мой выбор пал в сторону magento, но на начальном этапе он даже слишком функционален, поэтому выслушаю предложения по поводу использования другого движка магазина. Необходимый функционал крайне прост. ...

    Magento
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ремонт парсера в связи с изменениями в novapress

    $50

    Есть парсер социальных групп вконтакте, подключенный к Novapress publisher, которые недавно изменили формат ссылок в проектах. Для парсера использует движок MODx, необходимо внести изменения в один сниппет и привести в соответствие формат ссылок.

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование простого фан-сайта сериала

    $250

    Необходимо запрограммировать фан-сайт сериала. Можно использовать стороннюю CMS, но лучше свою. Помимо редактирования и добавления типовых полей контента необходимо реализовать подписку на выход новых серий (событие добавление через админку новой серии), запоминание в куках последних три ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • ActiveScript flash плеер для видеохостинга

    $1000

    Необходимо разработать плеер для видеохостинга. Фунционал плеера: -авторизация и регистрация пользователей -ограничение просмотра по времени и качеству в зависимости от типа учетной записи пользователя -показ рекламы (html, banner, video) -перемотка видео -шаринг в социальные сети и iframe код -поддержка скинов есть ...

    HTMLFlash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Серверный скрипт копирования файлов

    $250

    Необходимо разработать серверный скрипт для UNIX системы который будет по http api запрашивать задачи копирования и выполнять их. Схема работы такая: скрипт с сервера постоянно обращается по заданному адресу с http запросом. В ответ получает задание ...

    PythonUnix
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш для видео-плеера

    $1000

    Необходимо разработать flash player Функционал: -многоязыковой интерфейс -получение данных о фильмах и сериалах для отображения. через http api -регистрация и авторизация пользователя -шаринг просмотренного видео в социальных сетях -возможность настройки размера плеера, цвета фона, скинов

    Flash
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо выполнить перевод интерфейса приложения

    $100

    Необходимо выполнить перевод с русского на: -английский -немецкий -французский -польский -испанский Перевод касается интерфейса приложения + 1 страница текста. подробности в скайпе: nikolay.ronko

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка библиотеки для парсинга сайтов. .net

    $100

    Необходимо разработать библиотеку выполняющую http обращения к сайтам-хранилищам медиа-файлов и преобразование полученных данных в объект класса. Сайты: http://www.emp3world.com/ http://www.downloads.nl http://ololo.fm Библиотека поиска по сайтам: методы: SongItem[] SearchSongs(string searchtext) Класс SongItem: public class SongItem { public Id = Guid.NewGuid().ToString(); //Уникальный идентификатор public string Name; //Название (как есть на ...

    Парсинг сайта
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программирование radio плеера с функциями парсера

    $1000

    1. Функциональные возможности приложения: -Отображение сортированного списка радиостанций, загружаемый с сервера и кешируемый локально с функциями поиска. Проигрывание аудиопотока. -Многопоточный менеджер записи радиостанций с поддержкой фильтров и расписания. -Простейший аудиоредактор с функциями: copy, cut, paste, fade out, fade ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализация дизайна плеера интернет-радио

    $500

    Необходимо нарисовать уже спроектированный интерфейс для приложения Интернет-радио. В состав плеера входят: -главное окно, упралвение проигрыванием -простой аудио редактор -менеджер задач записи -плейлист -редактор id3 тегов функционал: поиск и проигрывание радиостанций запись в реальном времени и по расписанию + фильтр записи поиск и загрузка mp3 ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приложение, отображающее только заданный сайт

    $50

    Необходимо разработать приложение, которое будет использовать библиотеку IE и загружать при запуске определенный сайт. Вариант реализации с google chrome вместо ie приветствуется ещё больше. Приложение должно уметь отправлять контент на печать. При подаче заявки на участие ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Программирование фан-сайта сериала
Было приятно иметь с Вами дело!
Сделал все качественно, но с не критичной задержкой по сроку. Приятно работать, легко и быстро нашли общий язык. Согласился внести некоторые правки, которых не было в ТЗ. Хороший исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
онлайн
$200
10 баллов
10 лет назад
Программирование простого фан-сайта сериала
Спасибо за интересную задачу.
Не могу сказать, что Равиль сделал что-то не так. Все в рамках договоренности. Настоятельно не рекомендую соглашаться на вариант создания сайта на собственной CMS, т.к. она совершенно не юзабельна. Обновление CSS это целое приключение с заменой путей. Совершенно нелепая схема работы с разными шаблонами. Исполнитель ответственный, делает все в срок
Ответный отзыв
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Скрипт создания XML для отправки через letsads
Отличный заказчик, тз четко и по делу, оплата ни каких проблем. Будем работать дальше
Очень остался доволен работай Ивана. Быстро сориентировался в задаче задав всего пару вопросов при том, что ТЗ было не подробным. Выполнил все очень оперативно. Фактически в тот же день уже тестировали. На следующий исправили все баги. Очень коммуникабельный, предупреждал когда нужно было отлучиться, реакция на просьбы моментальная. Рекомендую, если сможете нарваться на момент, когда он свободен ;)
Ответный отзыв
psdtohtml
Артём 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$170
10 баллов
10 лет назад
Простой интернет-магазин на magento или etc
Разбирается в технических деталях, что радует. Четко ставит задачу и всегда на связи. С оплатой все четко, даже предложил предоплату, но сошлись на СБС, что было вполне достаточно. Приятно общаться с Николаем, рекомендую.
Быстро нашли общий язык, обсудили сроки и цену. Сделку совершили через сервис. Никаких нареканий. Было пару багов, но Артем все оперативно и бесплатно исправил. Рекомендую
Ответный отзыв
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
год назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Реализация дизайна плеера интернет-радио
Отличная коммуникация во время работы над проектом позволила создать дизайн продукта, который с гордостью поставлю в портфолио и буду сама использовать после релиза :) Оплата полная, рекомендую как отличного заказчика!
Качественно и в срок реализовала проект. В процессе работы был очень конструктивный и продуктивный диалог. Некоторые наши требования обоснованно отказалась реализовывать и оказалась права. Отличный профессионал, рекомендую.
Ответный отзыв