Необходимо реализовать скрипт массовой рассылки смс. Перед рассылкой скрипт формирует XML на основании БД, более подробное Тз тут: https://docs.google.com/document/d/1WHXJlvLIVNnWOkxT6-5xqEdc98NmmnWbpvp-xeIckz0/edit?usp=sharing если не открывается ссылка, замете тире на дефис (веблансер автоматом подставляет тире, зачем-то) T6-5xq
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- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходим парсер. Любой язык программирования. Смотрим ТЗ https://docs.google.com/a/vnn.by/document/d/1P6GLbRjJNOPhr8-XHyPxLoSq49dHngaq4ZtzP0KeViY/edit В заявке указывайте сумму и сроки. Наличие опыта написания парсеров обязательно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо реализовать интернет-магазин на opencart движке. Заказчик (я) довольно неплохо разбирается в технических аспектах, поэтому уже подобран комплект модулей, которые необходимо настроить и стилизовать и есть отличное представление о желаемом результате. Прощу не предлагать юзабилити, ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Необходимо натянуть вертку на движок. Предпочительно WP+eCommerce\wp-shop\рассмотрю другие варианты, magento. Требования: На каждую единицу товара может быть несколько модификаций, которые отображаются на одой странице. Загрузка различных характеристик должна быть осуществлена через ajax, при этом для каждой ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо сконфигурировать шлюз http://allvoip.ru/uploads/shlyuz_AV_3802_3803_3804(4).pdf для работы с Atserisk по следующему сценарию. 1. Входящий звонок звонок автоматически поднимается с проигрыванием IVR меню из n вариантов маршрутизации: 1.1 Соединиться с менеджером (SIP если онлайн), исходящий звонок на заданный номер ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть магазин где все цены заданы в USD. Необходимо внести изменения в вертску добавив вывод цены в BYR по курсу (задается в админке). Так же нужно внести изменения в YML выдачу добавив туда цену в BYR на ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо "натянуть" сверстанный дизайн на cms электронной коммерции. Мой выбор пал в сторону magento, но на начальном этапе он даже слишком функционален, поэтому выслушаю предложения по поводу использования другого движка магазина. Необходимый функционал крайне прост. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть парсер социальных групп вконтакте, подключенный к Novapress publisher, которые недавно изменили формат ссылок в проектах. Для парсера использует движок MODx, необходимо внести изменения в один сниппет и привести в соответствие формат ссылок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо запрограммировать фан-сайт сериала. Сайт должен легко адаптироваться под различные сериалы. ТЗ и верстка в аттачеВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо запрограммировать фан-сайт сериала. Можно использовать стороннюю CMS, но лучше свою. Помимо редактирования и добавления типовых полей контента необходимо реализовать подписку на выход новых серий (событие добавление через админку новой серии), запоминание в куках последних три ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Необходимо разработать плеер для видеохостинга. Фунционал плеера: -авторизация и регистрация пользователей -ограничение просмотра по времени и качеству в зависимости от типа учетной записи пользователя -показ рекламы (html, banner, video) -перемотка видео -шаринг в социальные сети и iframe код -поддержка скинов есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо разработать серверный скрипт для UNIX системы который будет по http api запрашивать задачи копирования и выполнять их. Схема работы такая: скрипт с сервера постоянно обращается по заданному адресу с http запросом. В ответ получает задание ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо разработать flash player Функционал: -многоязыковой интерфейс -получение данных о фильмах и сериалах для отображения. через http api -регистрация и авторизация пользователя -шаринг просмотренного видео в социальных сетях -возможность настройки размера плеера, цвета фона, скиновПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
https://docs.google.com/a/vnn.by/document/d/1gcBAUvzZI3TW6HAGObOJVbQajB3X90gVcAFaN9a96AM/edit подробнее в скайпе nikolay.ronkoАнимация2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо выполнить перевод с русского на: -английский -немецкий -французский -польский -испанский Перевод касается интерфейса приложения + 1 страница текста. подробности в скайпе: nikolay.ronkoПереводы16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разработать библиотеку выполняющую http обращения к сайтам-хранилищам медиа-файлов и преобразование полученных данных в объект класса. Сайты: http://www.emp3world.com/ http://www.downloads.nl http://ololo.fm Библиотека поиска по сайтам: методы: SongItem[] SearchSongs(string searchtext) Класс SongItem: public class SongItem { public Id = Guid.NewGuid().ToString(); //Уникальный идентификатор public string Name; //Название (как есть на ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо разработать http api с криптованием возвращаемых данных и защитой от slq инъекций тз по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1aaBEjo5Hg7Mm7E0MKjd_l0I_p9KdHGKw8IOO9NYpIkQ/edit стучать в скайп: nikolay.ronkoВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
1. Функциональные возможности приложения: -Отображение сортированного списка радиостанций, загружаемый с сервера и кешируемый локально с функциями поиска. Проигрывание аудиопотока. -Многопоточный менеджер записи радиостанций с поддержкой фильтров и расписания. -Простейший аудиоредактор с функциями: copy, cut, paste, fade out, fade ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать уже спроектированный интерфейс для приложения Интернет-радио. В состав плеера входят: -главное окно, упралвение проигрыванием -простой аудио редактор -менеджер задач записи -плейлист -редактор id3 тегов функционал: поиск и проигрывание радиостанций запись в реальном времени и по расписанию + фильтр записи поиск и загрузка mp3 ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо разработать приложение, которое будет использовать библиотеку IE и загружать при запуске определенный сайт. Вариант реализации с google chrome вместо ie приветствуется ещё больше. Приложение должно уметь отправлять контент на печать. При подаче заявки на участие ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад