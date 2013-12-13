Создание простого магазина

Необходимо натянуть вертку на движок. Предпочительно WP+eCommerce\wp-shop\рассмотрю другие варианты, magento.

Требования:

На каждую единицу товара может быть несколько модификаций, которые отображаются на одой странице. Загрузка различных характеристик должна быть осуществлена через ajax, при этом для каждой модификации генерируется отдельный урл.

В корзине должна быть возможность указать различные варианты доставки, так же в корзине планируется добавление возможности выбора аксессуара для выбранного телефона. (т.е. для аксессуаров должно быть настроено соответствие на заданный телефон)

Ещё необходимо с заданного урла парсить кол-во отзывов (количество отзывов на магазин на площадке)

Подробности в скайпе

скрины верстки в аттаче (файлы вышлю исполнителю)

Бюджет до 300$

Предпочтительно СБР