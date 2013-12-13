Доработка в OCstore 0.2.0

Не рекомендую данного исполнителя, после быстрого выполнения маленького задания, договорился на полную переработку сайта за 500у.е., срок выполнения 2 недели. Он получил предоплату 250у.е. и после этого ничего не сделано. Полторы недели говорил, что дизайн готов, но сейчас предлагает вернуть деньги и ничего не готово. Не обращайтесь к нему по выполнению заданий. Самое главное, что исполнитель знал, что вопрос не в деньгах, а важности задания в сезон, т.к. сейчас НГ.