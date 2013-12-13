Доработка в OCstore 0.2.0

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Делал доработки фрилансер в субботу, только заметил, когда заходишь в категорию и переходишь на 2, 3 и т.д. открывается пустая страница, без товара. Заказчик желательно с Украины, оплата на карту ПриватБанка.

ocStore
11 лет назад
khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

robimgood
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)
11 лет назад
$35
1 день
Не рекомендую данного исполнителя, после быстрого выполнения маленького задания, договорился на полную переработку сайта за 500у.е., срок выполнения 2 недели. Он получил предоплату 250у.е. и после этого ничего не сделано. Полторы недели говорил, что дизайн готов, но сейчас предлагает вернуть деньги и ничего не готово. Не обращайтесь к нему по выполнению заданий. Самое главное, что исполнитель знал, что вопрос не в деньгах, а важности задания в сезон, т.к. сейчас НГ.

Заявки фрилансеров

robimgood
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)
11 лет назад