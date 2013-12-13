Доработать плагин wp-shop

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Доработать плагин wp-shop так, что бы он выводил цены в зависимости от роли пользователя на сайте. Обычному - одну цену (розничный покупатель) зарегестрированному как оптовик покупателю 2 цены розничную и оптовую

WordPress
11 лет назад
MantraNic
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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