Нужно доделать сайт на опенкарте. Тз есть. Бюджет – 3000 руб.
Доработать плагин wp-shop
Доработать плагин wp-shop так, что бы он выводил цены в зависимости от роли пользователя на сайте. Обычному - одну цену (розничный покупатель) зарегестрированному как оптовик покупателю 2 цены розничную и оптовую
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