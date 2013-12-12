Для ИМ на minishop2 написать или дописать (bezumkin.ru/sections/help/2287/) сниппет для наполнения каталога товаров из прайса. Загружаться и выгружаться должны любые поля товаров. Также картинки товаров. Указывайте цену
Интернет-магазин
Нужен простой инет-магазин
подобный: http://zymbo.ru.
либо такой: http://doskaradosty.ru
Интересует всего 10 позиций в каталоге.
Важно: самостоятельное выставление товаров и редактирование их.
приятный и удобный интерфейс.
Жду ваши предложения по цене и срокам.
Оплата: как вам удобно.
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