Обслуживание сайта на Opencart

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Завершен3 заявки167 просмотров

на постоянную основу (работы не много) нужен программист с опытом на Opencart. Настройки, исправление багов, написание парсера. Работы не много, главное все наладить и потом просто мониторить. В месяц 50 у.е.

Opencart
11 лет назад
Askhat
Аскар 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
С работой справился на отлично, всегда в сети! Рад сотрудничеству. Рекомендую
Спасибо за приятное сотрудничество. Адекватный заказчик, оплата своевременная, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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