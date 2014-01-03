Нужно очень глубоко переработать сайт. Основная суть это сделать landing page, но и изменения по сайту. Нужно полное! решение, не нужно предлагать только дизайн или верстку по отдельности, все нужно выполнить комплексом. ...
Обслуживание сайта на Opencart
на постоянную основу (работы не много) нужен программист с опытом на Opencart. Настройки, исправление багов, написание парсера. Работы не много, главное все наладить и потом просто мониторить. В месяц 50 у.е.
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