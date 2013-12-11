Интернет магазин + R-keeper

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Закрыт4 заявки186 просмотров

Здравствуйте.

Необходима интеграция интернет магазина на любом движке (желательно OpenCart) с системой R-keeper

Интересует цена. Подробное ТЗ будет позднее.

Opencart
11 лет назад
WebAir
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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