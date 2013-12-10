Необходимо довести до ума и запустить сайт интернет-магазин брендовых сумок на Битрикс "Управление сайтом: малый бизнес". Предлагаю работу на месяц, оплата за месяц! Нужен фрилансер, который уже работал с интернет-магазином сумок и ...
Переход с opencart на imagecms shop
Есть магазин на opencart, нужно мигрировать категории, товары c привязкой к категориям, картинки, seo url, keywords на imagecms shop
заказы и клиенты не нужно, только наполнение магазина
также необходимо написано модуля для imageshop cms позволяющий устанавливать различные цены на товар, для разных групп пользователей (например обычная, дилерская итп, задается не скидкой а именно конкретной ценой каждого товара), если не можете написать модуль, то хотя бы перенести эти данные с opencart
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