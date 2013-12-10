Переход с opencart на imagecms shop

Есть магазин на opencart, нужно мигрировать категории, товары c привязкой к категориям, картинки, seo url, keywords на imagecms shop

заказы и клиенты не нужно, только наполнение магазина

также необходимо написано модуля для imageshop cms позволяющий устанавливать различные цены на товар, для разных групп пользователей (например обычная, дилерская итп, задается не скидкой а именно конкретной ценой каждого товара), если не можете написать модуль, то хотя бы перенести эти данные с opencart