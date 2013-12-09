Магазин 50 товаров

Сайтдолжен быть похоже на это: http://qqtoys.ru/

, а вот так делать не надо: http://kupitmishku.ru/

что важно, и что нужно будет сделать:

1) большая карточка товара…(большое фото)

2) привязка соц, сети (вк., однокласники), и к каждому товару возможнось комметарий и лайки

3) дизайн сайта в стиле праздника, радости, веселья в ярких тонах

4) корзина «в 1 клик»…

5) будет примерно 50 товаров, их нужно будет разбить по категориям… размер: 4 размера; и цветам: 4 цвета

6) фото которые, я предоставлю будут сделаны професиональным фотографом (нужно будет их доработать под дизайн сайта)

7) нарисовать логотип

8) под шапкой разместить слайдер

9) платформа OpenCart (возможно расмотрю другие варианты-предлагате)

Ну примерно както так… Важно сделать уклон на красивые фотографии.!

Связь по скайпу или по телефону!!!