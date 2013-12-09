Требуется программист/верстальщик либо в паре: программист + верстальщик для поддержания сайта на Opencart 1.5.1.3Требования: Опыт работы от 2 летЗнание PHP, MySQL, JavaScriptHTML5, CSS, SCSS, знание адаптивной версткиОпыт системной сборки GulpОпыт работы с GitУсловия работы:УдаленноОбязанности:Установка модулейРазработка ...
Магазин с 50 товарами
сайтдолжен быть похоже на это: http://qqtoys.ru/
а вот так делать не надо: http://kupitmishku.ru/
что важно,и что нужно будет сделать:
1) большая карточка товара...( большое фото)
2) привязка соц,сети (вк.,однокласники),и к каждому товару возможнось комметарий и лайки
3) дизайн сайта в стиле праздника,радости,веселья в ярких тонах
4) корзина "в 1 клик"....
5) будет примерно 50 товаров,их нужно будет разбить по категориям... размер: 4 размера; и цветам: 4 цвета
6) фото которые,я предоставлю будут сделаны професиональным фотографом ( нужно будет их доработать под дизайн сайта)
7) нарисовать логотип
8) под шапкой разместить слайдер
9) платформа OpenCart (возможно расмотрю другие варианты-предлагате)
Ну примерно както так.... Важно сделать уклон на красивые фотографии.!
Связь по скайпу или по телефону!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины12 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть шаблон интернет магазина от Magento ver. 1.4.2.0-rc1 Шаблон установлен и работает. Надо обновить шаблон до 1.8 Установить русский интерфейс Admin Panel и русифицировать сам магазин.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Загрузка каталога товаров из прайс листа Excel Количество цен от 1 до 4 , статус покупателя, показ старой цены Автоматическая выгрузка каталога товаров в XML для Yandex Market Выписка счетов и квитанций ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо руссифицировать шаблон с движком опенкарт http://sysoev-standart.comИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. Не работает автоматическое выставление счетов в киви. Найти и исправить проблему. 2. Сделать вывод общего веса покупок в корзине. 3. Сделать для модулей оплаты Киви и Яндекс, автоматический перевод суммы покупки в ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать Интернет-магазин (интересует только программирование и верстка). Интересует на каком движке планируете создавать, примерная цена и сроки. Интернет-магазин достаточно стандартный (не требуется привязка к 1С, регистрации пользователя не ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Уважаемые разработчики, Необходима разработка инет-магазина "под ключь". В качестве движка выбран OpenCart. Выбран шаблон на http://www.templatemonster.com/ Подготовлен хостинг. Написан бриф на разработку, карта сайта. (прикладываю) ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Прикрутить платежную систему к магазину на SIMPLA CMS От вас - сроки, сумма.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад