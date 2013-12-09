Магазин с 50 товарами

сайтдолжен быть похоже на это: http://qqtoys.ru/

а вот так делать не надо: http://kupitmishku.ru/

что важно,и что нужно будет сделать:

1) большая карточка товара...( большое фото)

2) привязка соц,сети (вк.,однокласники),и к каждому товару возможнось комметарий и лайки

3) дизайн сайта в стиле праздника,радости,веселья в ярких тонах

4) корзина "в 1 клик"....

5) будет примерно 50 товаров,их нужно будет разбить по категориям... размер: 4 размера; и цветам: 4 цвета

6) фото которые,я предоставлю будут сделаны професиональным фотографом ( нужно будет их доработать под дизайн сайта)

7) нарисовать логотип

8) под шапкой разместить слайдер

9) платформа OpenCart (возможно расмотрю другие варианты-предлагате)

Ну примерно както так.... Важно сделать уклон на красивые фотографии.!

Связь по скайпу или по телефону!!!