Поддержка магазина на Opencart (программирование/верстка)

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Закрыт12 заявок608 просмотров

Требуется программист/верстальщик либо в паре: программист + верстальщик для поддержания сайта на Opencart 1.5.1.3Требования:

  • Опыт работы от 2 лет
  • Знание PHP, MySQL, JavaScript
  • HTML5, CSS, SCSS, знание адаптивной верстки
  • Опыт системной сборки Gulp
  • Опыт работы с Git
Условия работы:
  • Удаленно
Обязанности:
  • Установка модулей
  • Разработка нового функционала
  • Поддержание работоспособности магазина
  • Устранение багов
Оплата
  • По договоренности/за час/за тз
  • На карту Приват
Примеры задач
CSSGitHTMLJavaScriptMySQLOpencartPHPSCSSGulp
8 лет назад
BerniSEO
Сергей 
52 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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