Необходимо руссифицировать шаблон с движком опенкарт http://sysoev-standart.com
Поддержка магазина на Opencart (программирование/верстка)
Требуется программист/верстальщик либо в паре: программист + верстальщик для поддержания сайта на Opencart 1.5.1.3Требования:
- Опыт работы от 2 лет
- Знание PHP, MySQL, JavaScript
- HTML5, CSS, SCSS, знание адаптивной верстки
- Опыт системной сборки Gulp
- Опыт работы с Git
- Удаленно
- Установка модулей
- Разработка нового функционала
- Поддержание работоспособности магазина
- Устранение багов
- По договоренности/за час/за тз
- На карту Приват
- Страница Акций. пример http://www.lamoda.ru/bestactions/Выводить в левой колонке названия акций, в правой баннеры со счетчиками (скрипт счетчика на сайте уже есть)
- Вывод заказа без вкладок https://opencartforum.com/files/file/604-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5vqmod-ocmod/
- Более подробное и расширенное ТЗ с текущими задачами отправим в личку
- Задачи постоянно появляются, работа есть всегда
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