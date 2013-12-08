Доработка в ocStore 0.2.0

1) Открываем новый раздел, когда версталось меню не продумали дополнительные разделы. Сейчас добавил новый раздел, при наведении на раздел, подсвечивается всё меню. Это показано на скрине и это нужно убрать.

2) Корзина была доработана, при заказах до 50 гривен, высвечивалось 3-и варианта оплаты товара, после включения 4-ого варианта (LiqPay) данный вид оплаты не виден в маленьких заказах, скорее всего, в корзине стоит блокировка других видов оплаты - необходимо снять.

3) После успешной оплаты через LiqPay не устанавливается статус "Оплачено"(в настройках всё проставлено верно).

Оплату на карту ПриватБанка. Заказчик с Украины.