Добрый день. Необходимо устранить множественные дубли страниц в интернет-магазине на Opencart (у одной страницы может быть 3-4 дубля с другим вариантом url). Ищем специалистов с опытом решения данной задачи. В откликах указывайте также стоимость ваших ...
Доработка в ocStore 0.2.0
1) Открываем новый раздел, когда версталось меню не продумали дополнительные разделы. Сейчас добавил новый раздел, при наведении на раздел, подсвечивается всё меню. Это показано на скрине и это нужно убрать.
2) Корзина была доработана, при заказах до 50 гривен, высвечивалось 3-и варианта оплаты товара, после включения 4-ого варианта (LiqPay) данный вид оплаты не виден в маленьких заказах, скорее всего, в корзине стоит блокировка других видов оплаты - необходимо снять.
3) После успешной оплаты через LiqPay не устанавливается статус "Оплачено"(в настройках всё проставлено верно).
Оплату на карту ПриватБанка. Заказчик с Украины.
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