Доработка интернет-магазина на WP - Woocommerce

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Завершен2 заявки180 просмотров

Нужна помощь в доработке интернет-магазина на Wordpress с плагином Woocommerce под оптовую торговлю. smeralda.stroy-pro.com

Сделать добавление простого и вариативного товара в корзину, кратно количеству в упаковке.

Например в упаковке (одного цвета) 6 единиц, соответственно клиент должен заказать минимум 6 шт. или кратно минимуму -12 -18 -24 и т.д..

Сделать выбор количества в виде выпадающего окна с кратным количеством в упаковке.

Выбор вариаций сделать радиокнопками вместо выпадающего вида, что-бы покупатель мог сразу видеть все цвета и размеры.

Просьба оставлять заявку только тем, кто имел дело с подобной доработкой.

WooCommerceWordPress
11 лет назад
shpilya
56 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$60
2 дня
Очень доволен сотрудничеством со Степаном. Ответственный, добропорядочный. Всё сделал лучшим образом. Рекомендую!!!
Приятно работать с Александром. Предоплата поступила вовремя и в полном обьеме. Спасибо за терпения! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

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