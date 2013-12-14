Доработка интернет-магазина на WP - Woocommerce

Нужна помощь в доработке интернет-магазина на Wordpress с плагином Woocommerce под оптовую торговлю. smeralda.stroy-pro.com

Сделать добавление простого и вариативного товара в корзину, кратно количеству в упаковке.

Например в упаковке (одного цвета) 6 единиц, соответственно клиент должен заказать минимум 6 шт. или кратно минимуму -12 -18 -24 и т.д..

Сделать выбор количества в виде выпадающего окна с кратным количеством в упаковке.

Выбор вариаций сделать радиокнопками вместо выпадающего вида, что-бы покупатель мог сразу видеть все цвета и размеры.

Просьба оставлять заявку только тем, кто имел дело с подобной доработкой.