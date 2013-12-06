Требуется перенос работающего магазина на OpenCart "Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1" на новый сервер с настройкой сервера под магазин. Так же требуется его дальнейшее круглосуточное администрирование (техподдержка). Дополнительные работы: -Создание модуля переноса данных ...
Требуется программист diafan.CMS
Нужен программист (желательно из Москвы или со скайпом для др. городов)
На постоянной основе для выполнения ряда задач, оплата окладом или сдельно (на ваше усмотрение)
Одними из них:
Верстка каталога http://www.gusi-lebedi.ru/ (Макет_гуси_лебеди2.pdf)
Исправления ссылок 404 (файл www.gusi-lebedi.ru-Список всех страниц-битые ссылки)
Исправление ошибок для работы СЕО (ТЗ для доработок.docx)
На данном этапе это все, но будут и другие.
Прошу писать в скайп или на почту, предпочтительно первое.
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