Требуется программист diafan.CMS

Нужен программист (желательно из Москвы или со скайпом для др. городов)

На постоянной основе для выполнения ряда задач, оплата окладом или сдельно (на ваше усмотрение)

Одними из них:

Верстка каталога http://www.gusi-lebedi.ru/ (Макет_гуси_лебеди2.pdf)

Исправления ссылок 404 (файл www.gusi-lebedi.ru-Список всех страниц-битые ссылки)

Исправление ошибок для работы СЕО (ТЗ для доработок.docx)

На данном этапе это все, но будут и другие.

Прошу писать в скайп или на почту, предпочтительно первое.