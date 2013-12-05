Требуется перенос работающего магазина на OpenCart "Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1" на новый сервер с настройкой сервера под магазин. Так же требуется его дальнейшее круглосуточное администрирование (техподдержка). Дополнительные работы: -Создание модуля переноса данных ...
Создать интернет- магазин сантехники
Необходимо создать сайт интернет магазина на joomla сантехники. в тонах черно салатово фиолетовый. функционал как на сайте http://www.missaqua.ru/. Только дизайн по понятнее и красивей.
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