antonvid43

Антон antonvid43

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Pakann
Анна 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Веб интерфейс Карточек организаций
Спасибо, было приятно работать с Антоном,хорошая коммуникация и быстрая оплата!
Отлично проделанная работа. Очень благодарю Анну в принципе во время работы мы поняли друг друга и конечную цель.
Ответный отзыв
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сделать копию сайта в html
HTML
Никаких проблем с заказчиком не возникло.
Отлично проделанная работа благодарю!
Ответный отзыв
whiteremakest
Блохин 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов(-3)
$8
10 баллов
7 лет назад
Сделать копию сайта в html
HTML
Все четко быстро и без проблем, рекомендую!
Отлично проделанная работа. Супер быстро и не дорого. Рекомендую
Ответный отзыв
bovatitar
26 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Верстка сайта на joomla срочный заказ нужно чтобы был готов 12 декабря
Joomla
Хороший заказчик. Рекомендую!
Отличная работа. Забыл оставить вовремя отзыв. Все хорошо рекомендую
Ответный отзыв
CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Изменить логотип в кореле.
Всегда на связи, точное, ясное задание и своевременная оплата. Отличный заказчик, рекомендую.
Отлично сделанная работа по изменению логотипа. Сверх быстро даже быстрее чем объявлен был срок. Благодарю Дмитрий.
Ответный отзыв
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