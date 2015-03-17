antonvid43

Необходимо сделать дизайн Вэб Интерфеста карточек организаций. Примерно три страницы. 1. Страница (Страница ввода данных) такие данные как Название организации ее инн телефон данные генерального директора, адрес и так далее. 2. Страница ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый вечер. Суть задачи такая. Есть компьютер i5 3.0 ghz 16гб озу. Интернет 50мб. с ping 4. На него хочу поставить ПО для разбить на несколько пользователей и подключаться удаленно для работы в 1с бух. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
Главное быстро желательно час два. В общем в теме все написано. Просто сейчас горит если занимаетесь профессионально то могу заказов дать еще на 10 но там можно и получше и по уникальней и времени побольшеФирменный стиль27 заявокЗакрыт6 лет назад
без внутренних разделов нужна только одна внутренняя страница для образца http://ozelenitel-stroygroup.ru/HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать копию сайта в html http://gruzolub.ruHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для бухгалтерской компании. Необходимо подсказать безопасный сервер для того чтобы можно было подключаться к базам 1с с разных компьютеров из разных городов. Будут примерно 20 компаний. К каждой компании разный уровень доступа у двух пользователей. ...1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Заказ нужно выполнить сегодня. Чемраньше тем лучше. В логотипе убрать карту поправить фигуры изменить текст. Если будут сложности то перерисовать.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Это лендинг с возможностью переключения по странично из верхнего меню.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно написать текст под карточки автосалонов с описанием 151 текст не менее 500 символов уникальность по адвего не менее 85% Список автосалонов Скину.Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо составить Семантическое ядро Выбрать ключевые слова и Заняться продвижением сайта в интернете сайт vtp-inz. ru Месячный бюджет обязательно в рубляхПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать карту проезда на flash для сайта, немного под углом как бы 3d, показать заезды на автомобиле и пешком от метро. Вот пример который нравиться http://stock-auto24.ru/contacts/ только без кнопок и прорисовать можно лучше либо на уровне.Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вывести в топ 5 сайт laky-car.ru по следующим запросам. ремонт коммерческих автомобилей ремонт hyundai hd 78 ремонт citroen berlingo ремонт hyundai grand starex ремонт porter ремонт hyundai porter ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт Drevstroy.ru сделали редизайн перенесли на joomla 2.5 с virtuemart пока находится на podpar.ru. Нужно перевести в порядок сделать редиректы снипеты diskription keywords в общем чтобы не потерять показатели сайта в поисковой выдаче.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Жду предложений. Все на ваш вкус. будем в дальнейшем делать сайт. Примерно в таких тонах http://a7energo.ru/. Можно подумать сделать с 4-х конечной звездой но все на ваше усмотрение.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Настроить выгрузку заказов в 1с 8 из vm2 установлен vmshop_1c.php он уже выгружает из 1с на virtuemart товары. Нужно настроить выгрузку заказов из vm в 1сСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
У нас есть клиент который каждый день (а может и не каждый) указывает свой вес данные остаются в базах msql. Нужно чтобы из этих данных выводился график веса по дням. То есть ось вертикальная вес ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
нужно сделать редизайн интернет магазина. http://www.maljutka.ru/ Нравятся сайт: http://www.mladenec-shop.ru/ Все категории и подкатегории с сайта http://www.maljutka.ru/ так же и акции Нужно сделать страницы: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
написание несколько пакетов текстов по теме: авто, мебель. ТЗ обсуждено лично.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно чтобы в автомотическом режиме скажем два раза в день выгружались цены и остатки на сайт под управлением joomla 2.5Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу на сайт joomla 3 Страницу по средствам ajax все написано в прикрепленном файле. нужно сделать как говориться еще вчера. Так что чем раньше ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад