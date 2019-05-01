Здравствуйте!
Меня зовут Анна, моя специализация - это разработка одностраничных и многостраничных сайтов. Я стараюсь, чтобы каждый проект приносил вам пользу. Вкладываю в него душу, чтобы он жил, работал и приносил доход. Создание каждого нового дизайна для меня - это творческая задача, которую я стараюсь реализовать с учетом ваших пожеланий, и, что важно, всегда готова предложить свои идеи. Сдаю работу в четко оговоренные сроки!
Приятные цены за работу над крутым дизайном
-Лендинг пейдж от 250$ (5-7 дней)
-Главная страница от 200$ (3-5 дней)
-Внутренние страницы от 30$ (1-3 дня)
-Баннеры от 30 $ (1 день)
PS: Стоимость мы оговариваем после детального ознакомления с вашим проектом.
PSS: Также принимаю заказы на оформление социальных сетей.
Как проходит наша с вами работа:
- Заявка и обсуждение проекта
При отсутствии ТЗ, я провожу с вами интервью, на котором мы вместе заполним бриф по ТЗ.
- Предоплата за работу
сделке".
- Разработка прототипа сайта
- Отрисовка дизайна
Если же это многостраничный сайт, то приступаю к разработке внутренних страниц и присылаю их на согласование, вношу правки при необходимости.
- Сдача готового дизайна
Кроме этого, мне будет приятно получить от вас отзыв о ходе нашего сотрудничества, это важно не только для меня, но и для моих будущих заказчиков. Также,с удовольствием, напишу отзыв и вам, для формирования вашей репутации, как
заказчика.
В результате вы получаете:
* Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.
* Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.
* Бережное отношение к вашему времени, так как все работы я сдаю четко в срок.
* Обратную связь на всем этапе работы над проектом. Со мной всегда можно связаться в скайпе или вотсапе.
* Особое внимание аккуратности проработки интерфейса и качества макета.
Со мной вы можете связаться:
Skype и E-mail: [email protected]
WhatsApp и Telegram: 8(926)-353-36-32
Для расчета я использую:
Сбербанк
Альфа-банк
Яндекс Деньги
QIWI кошелек
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