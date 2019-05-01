Pakann

Анна Пакулева Pakann

 
38 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разрабатываю современный дизайн для сайтов, с индивидуальным подходом к каждому проекту.

Здравствуйте!

Меня зовут Анна, моя специализация - это разработка одностраничных и многостраничных сайтов. Я стараюсь, чтобы каждый проект приносил вам пользу. Вкладываю в него душу, чтобы он жил, работал и приносил доход. Создание каждого нового дизайна для меня - это творческая задача, которую я стараюсь реализовать с учетом ваших пожеланий, и, что важно, всегда готова предложить свои идеи. Сдаю работу в четко оговоренные сроки!

Приятные цены за работу над крутым дизайном

-Лендинг пейдж от 250$ (5-7 дней)

-Главная страница от 200$ (3-5 дней)

-Внутренние страницы от  30$ (1-3 дня)

-Баннеры от 30 $ (1 день)

PS: Стоимость мы оговариваем после детального ознакомления с вашим проектом.

PSS: Также принимаю заказы на оформление социальных сетей.

Как проходит наша с вами работа:

  • Заявка и обсуждение проекта
Формируем основные задачи и цели проекта. Выявляем главные критерии и целевую аудиторию проекта, а также анализируем конкурентов. Тесное взаимодействие на этом этапе помогает четко сформулировать Техническое Задание,  если оно не до конца продумано.

При отсутствии ТЗ, я провожу с вами интервью, на котором мы вместе заполним бриф по ТЗ.

  • Предоплата за работу
Я работаю по предоплате 50% за главную страницу или за работу над лендингом, также я могу работать по "безопасной

сделке".

  • Разработка прототипа сайта

Прототип- основной скелет сайта, он определяет размеры элементов и где они будут находиться. При необходимости вношу корректировки.

  • Отрисовка дизайна 

На основе прототипа и описанного функционала отрисовываю дизайн главной страницы. Все изменения в дизайне возможны в пределах согласованного схематического макета, вношу правки до желаемого результата.

Если же это многостраничный сайт, то приступаю к разработке внутренних страниц и присылаю их на согласование, вношу правки при необходимости.

  • Сдача готового дизайна
После окончательного согласования, вносите оставшуюся оплату за проект, а я отправляю вам исходники в формате PSD полностью готовые к верстке.

Кроме этого, мне будет приятно получить от вас отзыв о ходе нашего сотрудничества, это важно не только для меня, но и для моих будущих заказчиков. Также,с удовольствием, напишу отзыв и вам, для формирования вашей репутации, как

заказчика.

В результате вы получаете:

* Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.

* Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.

* Бережное отношение к вашему времени, так как все работы я сдаю четко в срок.

* Обратную связь на всем этапе работы над проектом. Со мной всегда можно связаться в скайпе или вотсапе.

* Особое внимание аккуратности проработки интерфейса и качества макета.

Со мной вы можете связаться:

Skype и E-mail: [email protected]

WhatsApp и Telegram: 8(926)-353-36-32

Для расчета я использую:

Сбербанк

Альфа-банк

Яндекс Деньги

QIWI кошелек

Дизайн главной страницыПрототип сайтаМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
yuriddv
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн блога о финансах
Очень крутой дизайн. Просто и со вкусом. Сделано даже раньше срока. Буду заказывать дизайн еще. Рекомендую!
С Юрием работаем не первый раз, все отлично, буду рада поработать снова!
Ответный отзыв
AnnaGrigorova
Анна 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Разработать шаблоны для инсты
Анна занималась разработкой шаблонов, иконок для единого стиля в Инстаграм. Намучила я ее... Но она все же покорно исправляв все мои поправки, в какой то момент пришлось ещё уйти от стандартов и заняться разработкой и отрисовкой, и с этим она прекрасно справилась. Вообщем, я очень довольна, спасибо огромное фрилансеру, рекомендую.
Спасибо, хороший требовательный заказчик, я также осталась довольна результатом, оплата своевременна)
Ответный отзыв
antonvid43
Антон 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Веб интерфейс Карточек организаций
Отлично проделанная работа. Очень благодарю Анну в принципе во время работы мы поняли друг друга и конечную цель.
Спасибо, было приятно работать с Антоном,хорошая коммуникация и быстрая оплата!
Ответный отзыв
yuriddv
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать дизайн сайта
Отличный дизайн сайта согласно ТЗ и с учетом всех пожеланий. Получилось даже лучше, чем предполагалось изначально. Рекомендую Анну, как прекрасного дизайнера!
Рекомендую Юрия как заказчика, всегда на связи и быстрая проверка задания, буду рада поработать еще!
Ответный отзыв
Ole4ka2802
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайн для сайта
Изначально я заказала «Сайт под ключ», где один и тот же человек мне сделал и дизайн сайта и верстку. Но это оказалось не самым лучшим решением, т.к. дизайн вышел НИКАКОЙ! Верстка тоже страдала, сайт был адаптирован не под все модели телефонов. После этого я решила, что мне нужны отдельные специалисты по дизайну и по верстке. За дизайном я обратилась к Анне Пакулевой. Ее работа мне очень понравилась! Стильно и оригинально, все как я хотела. Для тех, кто сомневается у кого заказывать дизайн, конечно у Анны! Она это делает быстро и с душой, при этом учитывает все пожелания. Наш сайт преобразился, спасибо Анне!
Спасибо, Ольга! Надеюсь, что еще с вами поработаем)
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