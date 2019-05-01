Разрабатываю современный дизайн для сайтов, с индивидуальным подходом к каждому проекту.

Здравствуйте!

Меня зовут Анна, моя специализация - это разработка одностраничных и многостраничных сайтов. Я стараюсь, чтобы каждый проект приносил вам пользу. Вкладываю в него душу, чтобы он жил, работал и приносил доход. Создание каждого нового дизайна для меня - это творческая задача, которую я стараюсь реализовать с учетом ваших пожеланий, и, что важно, всегда готова предложить свои идеи. Сдаю работу в четко оговоренные сроки!

Приятные цены за работу над крутым дизайном

-Лендинг пейдж от 250$ (5-7 дней)

-Главная страница от 200$ (3-5 дней)

-Внутренние страницы от 30$ (1-3 дня)

-Баннеры от 30 $ (1 день)

PS: Стоимость мы оговариваем после детального ознакомления с вашим проектом.

PSS: Также принимаю заказы на оформление социальных сетей.

Как проходит наша с вами работа:

Заявка и обсуждение проекта

Формируем основные задачи и цели проекта. Выявляем главные критерии и целевую аудиторию проекта, а также анализируем конкурентов. Тесное взаимодействие на этом этапе помогает четко сформулировать Техническое Задание, если оно не до конца продумано.

При отсутствии ТЗ, я провожу с вами интервью, на котором мы вместе заполним бриф по ТЗ.

Предоплата за работу

Я работаю по предоплате 50% за главную страницу или за работу над лендингом, также я могу работать по "безопасной

сделке".

Разработка прототипа сайта

Прототип- основной скелет сайта, он определяет размеры элементов и где они будут находиться. При необходимости вношу корректировки.

Отрисовка дизайна

На основе прототипа и описанного функционала отрисовываю дизайн главной страницы. Все изменения в дизайне возможны в пределах согласованного схематического макета, вношу правки до желаемого результата.

Если же это многостраничный сайт, то приступаю к разработке внутренних страниц и присылаю их на согласование, вношу правки при необходимости.

Сдача готового дизайна

После окончательного согласования, вносите оставшуюся оплату за проект, а я отправляю вам исходники в формате PSD полностью готовые к верстке.

Кроме этого, мне будет приятно получить от вас отзыв о ходе нашего сотрудничества, это важно не только для меня, но и для моих будущих заказчиков. Также,с удовольствием, напишу отзыв и вам, для формирования вашей репутации, как

заказчика.

В результате вы получаете:

* Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.

* Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.

* Бережное отношение к вашему времени, так как все работы я сдаю четко в срок.

* Обратную связь на всем этапе работы над проектом. Со мной всегда можно связаться в скайпе или вотсапе.

* Особое внимание аккуратности проработки интерфейса и качества макета.

Со мной вы можете связаться:

Skype и E-mail: [email protected]

WhatsApp и Telegram: 8(926)-353-36-32

Для расчета я использую:

Сбербанк

Альфа-банк

Яндекс Деньги

QIWI кошелек