Разработать шаблоны для инсты

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Завершен7 заявок255 просмотров

Разработать шаблоны для Инстаграм ленты (в стиле бесконечной структуры на на 15 -18 постов)актуального и сторис. Для салона перманентного макияжа. Пастельные оттенки фиолетово и белый, можно немного цветов и элементы относящиеся к нашей работе. Во вложении пример нашего лого

6 лет назад
AnnaGrigorova
Анна 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Pakann
Анна 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Анна занималась разработкой шаблонов, иконок для единого стиля в Инстаграм. Намучила я ее... Но она все же покорно исправляв все мои поправки, в какой то момент пришлось ещё уйти от стандартов и заняться разработкой и отрисовкой, и с этим она прекрасно справилась. Вообщем, я очень довольна, спасибо огромное фрилансеру, рекомендую.
Спасибо, хороший требовательный заказчик, я также осталась довольна результатом, оплата своевременна)

Заявки фрилансеров

Pakann
Анна 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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