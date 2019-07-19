Разработать шаблоны для инсты

Анна занималась разработкой шаблонов, иконок для единого стиля в Инстаграм. Намучила я ее... Но она все же покорно исправляв все мои поправки, в какой то момент пришлось ещё уйти от стандартов и заняться разработкой и отрисовкой, и с этим она прекрасно справилась. Вообщем, я очень довольна, спасибо огромное фрилансеру, рекомендую.