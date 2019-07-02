Здравствуйте. Нужен качественный комплект баннеров для рекламы мобильного приложения по поиску дешевых авиабилетов. Размеры баннеров: 320 x 50: мобильный полноразмерный баннер 480 x 32: горизонтальный баннер для ...
Сделать 5 баннеров
Нужно сделать 5 баннеров 1920х660 пикс. Для баннера будут исходные картинки, которые нужно будет скомпоновать в баннере. Нужно будет учесть, что на баннер будет накладываться текст.
Срок - в пн.
Исходные картинки, пример на сайте и подробности выбранному исполнителю. Связь - в скайпе
Заявки фрилансеров
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