Нужно сделать 5 баннеров 1920х660 пикс. Для баннера будут исходные картинки, которые нужно будет скомпоновать в баннере. Нужно будет учесть, что на баннер будет накладываться текст.

Срок - в пн.

Исходные картинки, пример на сайте и подробности выбранному исполнителю. Связь - в скайпе