Сделать 5 баннеров

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Закрыт18 заявок351 просмотр

Нужно сделать 5 баннеров 1920х660 пикс.  Для баннера будут исходные картинки, которые нужно будет скомпоновать в баннере. Нужно будет учесть, что на баннер будет накладываться текст.

Срок - в пн.

Исходные картинки, пример на сайте и подробности выбранному исполнителю. Связь - в скайпе

6 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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