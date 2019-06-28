Дизайн баннеров для ПО

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужны несколько баннеров для создания темы на форуме с презентацией ПО. ТЗ в личку

6 лет назад
amorales01
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

avenger_one
Роман 
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

avenger_one
Роман 
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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