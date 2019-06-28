Доработка 3 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки270 просмотров

Имеются 3 сайта два из них на MODX, один – на Wordpress. 

Требуется для каждого из них добавить функционал в виде всплывающего баннер, которое показывается пользователю после перехода на сайт. В окне должна отображаться текстовая информация + форма заявки с полями: телефон, имя + кнопка "отправить".  

Должна быть возможность редактирования следующих параметров: 

1) Текст баннера 

2) Размер баннера 

3) Фон баннера (возможность залить изображение на фон). 

4) Время появления баннера после начала сессии пользователя. 

MODXWordPress
6 лет назад
tkacenkofedor
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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