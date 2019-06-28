Доработка 3 сайтов

Имеются 3 сайта два из них на MODX, один – на Wordpress.

Требуется для каждого из них добавить функционал в виде всплывающего баннер, которое показывается пользователю после перехода на сайт. В окне должна отображаться текстовая информация + форма заявки с полями: телефон, имя + кнопка "отправить".

Должна быть возможность редактирования следующих параметров:

1) Текст баннера

2) Размер баннера

3) Фон баннера (возможность залить изображение на фон).

4) Время появления баннера после начала сессии пользователя.