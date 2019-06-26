Создать 3 баннера для рекламной кампании в Facebook и Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок333 просмотра

Описание в ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1VXuElA0pUnKOYli8PP-B8z4LLw5CAO5QYTjzpWvkl8I/edit?usp=sharing

Задание считается выполненным при оценке работы заказчиком на отлично.

За выполненное задание плачу 200 грн.

6 лет назад
Nadia_Lytvyn
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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