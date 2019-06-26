ТЗ во вложении. Жду заявок!
Создание банера
Требуется создать качественный баннер для игровых автоматов Вулкан Старс https://vulstars.com/igrovye-avtomaty-igrat Рекомендуемый размер: 1200×628 пикселей Максимальная ширина: 600 пикселей. В фирменных темно-синих цветах.
Заявки фрилансеров
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