Ищем дизайнера баннеров для рекламы в ФБ.

Здравствуйте! Ищем дизайнера для создания картинок для объявлений в таргетированную рекламу. Работы много: 25 баннеров на первом этапе + постоянное сотрудничество после выполнения баннеров. Внимание! Необходимо сделать тестовый вариант (1-2 картинки), предварительно изучив нашу корпоративную концепцию (тестовое задание оплачивается).

Откликаясь на сообщение, укажите, пожалуйста, минимальную желаемую оплату за 1 баннер.