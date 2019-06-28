Ищем дизайнера баннеров для рекламы в ФБ.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт42 заявки341 просмотр

Здравствуйте! Ищем дизайнера для создания картинок для объявлений в таргетированную рекламу. Работы много: 25 баннеров на первом этапе + постоянное сотрудничество после выполнения баннеров. Внимание! Необходимо сделать тестовый вариант (1-2 картинки), предварительно изучив нашу корпоративную концепцию (тестовое задание оплачивается).

Откликаясь на сообщение, укажите, пожалуйста, минимальную желаемую оплату за 1 баннер.

6 лет назад
skydiver_maysky
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка 3 сайтов

    Имеются 3 сайта два из них на MODX, один – на Wordpress.  Требуется для каждого из них добавить функционал в виде всплывающего баннер, которое показывается пользователю после перехода на сайт. В окне должна отображаться ...

    MODXWordPress
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание банера

    Требуется создать качественный баннер  для игровых автоматов Вулкан Старс https://vulstars.com/igrovye-avtomaty-igrat Рекомендуемый размер: 1200×628 пикселей Максимальная ширина: 600 пикселей. В фирменных темно-синих цветах.

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание баннера для слайдера

    Для слайдера на главной странице https://24m.grillhousestore.ru нужно подобрать 2-3 картинки. Соответственно общей тематике сайта нужны "общие" слайды - не на конкретные товары, не на группы товаров, не на бренды, не на сопутствующие услуги. Картинки должны "зацепить" людей на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Alexsuhar

    Нужно подготовить 6 статичных баннеров по готовым примерам (старые работы, надо сделать лучше), с нашими текстами и элементами нашего сайта. 2 баннера размером 450*450px,  2 по 1000*740px и 2 шириной 1440px. Примеры прикладываю. Если сработаемся ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер

    Здраствуйте, ищу веб-дизайнера, для разработки GIF-логотипа, визитки и подвижного баннера 400х400 пикселей. Идея есть, цветовая гамма выбрана, осталось доработать детали.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прорисовка рекламных баннеров Adwords и Facebook

    Прорисовка проводится в 2 этапа, сначала делаются несколько вариантов баннера, утверждается вариант для Adwords и проводиться прорисовка всех размеров.  Комплект для AdWords Тех. требования для каждого ...

    Google Ads
    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад