Креативы для Facebook

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Закрыт12 заявок244 просмотра

Оплата только webmoney!!!

Сделать 4 анимации из статических картинок на 15 секунд

Форматы:

• Инста лента, ФБ лента (Размеры 1080х1080). 

• Инста сторис (Размеры1080х1920 )

Предоставляемая услуга: бесплатная юридическая консультация

Сайт: 300uristov.ru

Месседжи для креативов (боль-решение):

1. 

боль - Страховая занижает или отказывает в выплате по ОСАГО/КАСКО;

решение - Задайте вопрос юристу бесплатно прямо сейчас и верните свои деньги

2.

Не получается взыскать ущерб с виновника ДТП?

Получите консультацию юриста бесплатно прямо сейчас и узнайте, как это сделать

3.

боль - Не получается вернуть водительские права?

решение - Задайте вопрос юристу бесплатно прямо сейчас и верните их себе обратно

4.

боль - Хотите обжаловать постановление ГИБДД?

решение - Задайте вопрос юристу бесплатно прямо сейчас и узнайте, как это сделать

Основные требования:

1. Сочная, яркая, ассоциативная с продуктом картинка, которая несет косвенную или прямую эмоцию от покупки или показывает его в действии.

2. Креатив должен содержать минимум 2 пункта из 5:

Креатив должен передать человеку эмоцию от покупки

Или же показать услугу в действии

Или же показать результат от получения консультации

Или же показать боль – решение

3. Текст на картинке и сама картинка должна дать понять “Что будет дальше» после нажатия на баннер.

4. Картинка не загружена текстом. Он должен составлять не больше 20% от размера баннера.

5. Текст легко читается. Он не наложен просто на картинку, под ним всегда есть плашка.

6. Текст на картинке написан либо черным по светлому фону, либо белым по темному фону. Не используем желтых и красных символов.

8. Текст на картинке и сама картинка должна дать понять “Что будет дальше” после нажатия на баннер.

6 лет назад
acsession
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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