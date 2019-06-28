Креативы для Facebook

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Сделать 4 анимации из статических картинок на 15 секунд

Форматы:

• Инста лента, ФБ лента (Размеры 1080х1080).

• Инста сторис (Размеры1080х1920 )

Предоставляемая услуга: бесплатная юридическая консультация

Сайт: 300uristov.ru

Месседжи для креативов (боль-решение):

1.

боль - Страховая занижает или отказывает в выплате по ОСАГО/КАСКО;

решение - Задайте вопрос юристу бесплатно прямо сейчас и верните свои деньги

2.

Не получается взыскать ущерб с виновника ДТП?

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3.

боль - Не получается вернуть водительские права?

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4.

боль - Хотите обжаловать постановление ГИБДД?

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Основные требования:

1. Сочная, яркая, ассоциативная с продуктом картинка, которая несет косвенную или прямую эмоцию от покупки или показывает его в действии.

2. Креатив должен содержать минимум 2 пункта из 5:

Креатив должен передать человеку эмоцию от покупки

Или же показать услугу в действии

Или же показать результат от получения консультации

Или же показать боль – решение

3. Текст на картинке и сама картинка должна дать понять “Что будет дальше» после нажатия на баннер.

4. Картинка не загружена текстом. Он должен составлять не больше 20% от размера баннера.

5. Текст легко читается. Он не наложен просто на картинку, под ним всегда есть плашка.

6. Текст на картинке написан либо черным по светлому фону, либо белым по темному фону. Не используем желтых и красных символов.

8. Текст на картинке и сама картинка должна дать понять “Что будет дальше” после нажатия на баннер.