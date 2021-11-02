acsession

Дмитрий acsession

 
40 летУкраина/Энергодар
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$46
выплачено фрилансерам
26%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Инфографика

    Необходимо сделать инфографику (2 задания) в стиле проекта (примеры в прикреплены), чтобы было красиво! 1. Что нужно сделать: разместить текст, добавить иконки по смыслу - можно делать на том же основании как и предыдущая инфографика. 2. Источники ...

    Инфографика
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Инфографика

    Необходимо сделать инфографику в стиле проекта (примеры в прикреплены), чтобы было красиво! 1. Что нужно сделать - файл Screenshot_211.png. Естественно, лучше чем на примере)) 2. Источники лого и текста в прикрепленном файле. 3. Размер 1280*720, *.jpg

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    год назад

  • Инфографика

    $10

    Необходимо сделать инфографику в стиле проекта (примеры в прикреплены), чтобы было красиво! 1. Что нужно сделать - файл Screenshot_211.png. Естественно, лучше чем на примере)) 2. Источники лого и текста в прикрепленном файле. 3. Размер 1280*720, *.jpg

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нанести рисунок на футболку

    Необходимо нанести лого на футболку + спартанец (https://drive.google.com/file/d/1zoTPPNIzvYp8udec07OeKZ7iDY9hA3oI/view?usp=sharing) или шлем - на ваше усмотрение. Главное - чтобы смотрелось гармонично и стильно. Цвета - в стиле лого. Вот ссылка на цвета https://www.figma.com/community/file/1037170643700004564 Примеры https://cdn.discordapp.com/attachments/897602944575344650/904943189285277746/231186ccf2f7a6eb.jpg https://cdn.discordapp.com/attachments/897602944575344650/904845083159973918/2021-11-02_00.12.31.png Лого здесь https://drive.google.com/drive/folders/1ADdRfR_ilSe0wh-9qhmCEu_URJ-btQoC

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Инфографика GL

    Необходимо сделать инфографику в стиле проекта, чтобы было красиво! 1. Цвета лого и шрифт сохранять. Источники ниже по ссылке. 2. Текст может немного быть подкорректирован, поэтому оставьте такую возможность. 3. В инфографике 4 шага. 4. ...

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Графика для Halloween

    $50

    Создать качественную графику на тему праздника Halloween. Приветствуется все: от тыкв до ведьм. - На картинке должен быть логотип графическая часть) который нанести нужно на тыкву чтобы органично смотрелось. - Надпись то же разместить на картинке. ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Инфографика

    Необходимо сделать инфографику в стиле сайта проекта, чтобы было красиво!  Сайт проекта https://zeitgeist.pm/ Примеры прикреплены. Текст для инфографики и лого в doc файле.

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать gif-ку из видео

    Сделать gif-ку из видео. Размер видео не более 15Мб. Что сделать: 1. Написать на футболке прыгуна  2. Перепрыгивает планку (там где замедленный повтор) - на против планки нужно написать цифру 500 (это число подписчиков) 3. Когда стоит с таблицей ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Gif анимация

    Сделать gif-анимацию (движение+мелодия) продолжительность 5-15 сек. Размер файла не более 10Мб.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Gif анимация

    Задача: Необходимо сделать gif-анимацию. Текст для надписи

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать мем для конкурса

    Необходимо создать мем который будет участвовать в конкурсе. Тема мема: "Things that are lighter than Mina" (Вещи которые легче Mina). Mina - это блокчейн протокол (криптовалюта). Примеры (это простые) а нужно креативно подойти к заданию: https://prnt.sc/10nu2c8 Некоторые сведения: Mina ...

    Blockchain
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Инфографика характеристик объекта на сайт

    Задание достаточно простое. Сайт будет наполняться информацией о сортах помидор и нужно разместить характеристики сортов томата в удобочитаемом виде - т.е. инфографика. Разместить нужно красиво, гармонично, читабельно, используя шрифты и стили характерные для современной инфографики ...

    Дизайн сайтаИнфографика
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 44 кв.м Дизайн Практичный ремонт

    43.85 квм, потолки 2.7 метра Цель: не дорогой, стильный ремонт с мебелью IKEA в скандинавском стиле. Материалы и мебель должны быть легкодоступны, без долгих ожиданий и заказов. Требуется визуализация, чертежи для строителей, рекомендации мебели, спецификация материалов Назначение: проживание с ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
ilonka_z
Илона 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$16
10 баллов
год назад
Инфографика
Рекомендую, было приятно сотрудничать!
ilonka_z
Илона 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Инфографика
Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую! Сроки соблюдены, качество - на высоте!
Ответный отзыв
bulanovaelena
Елена 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Нанести рисунок на футболку
Всем рекомендую Дмитрия. По заданию понятно и чётко. Оплату перевёл сразу же.
Отличный исполнитель. Графика получилась с первого раза согласно ТЗ. Стильно и креативно.
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alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
24 дня назад
$15
10 баллов
2 года назад
Инфографика
Полностью доволен работой. Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь еще.
Очень оперативно получил свой заказ со всеми нюансами и уточнениями. Рекомендую
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Redlefsen
Дмитрий 
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Создать мем для конкурса
Отличный заказчик, приятно работать. Честный!
Отличный исполнитель. Работой доволен. Проявляет креативность в своей работе. Рекомендую
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