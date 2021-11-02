Необходимо сделать инфографику (2 задания) в стиле проекта (примеры в прикреплены), чтобы было красиво! 1. Что нужно сделать: разместить текст, добавить иконки по смыслу - можно делать на том же основании как и предыдущая инфографика. 2. Источники ...