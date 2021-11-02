Необходимо сделать инфографику (2 задания) в стиле проекта (примеры в прикреплены), чтобы было красиво! 1. Что нужно сделать: разместить текст, добавить иконки по смыслу - можно делать на том же основании как и предыдущая инфографика. 2. Источники ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо сделать инфографику в стиле проекта (примеры в прикреплены), чтобы было красиво! 1. Что нужно сделать - файл Screenshot_211.png. Естественно, лучше чем на примере)) 2. Источники лого и текста в прикрепленном файле. 3. Размер 1280*720, *.jpgИллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершенгод назад
- $10
Необходимо сделать инфографику в стиле проекта (примеры в прикреплены), чтобы было красиво! 1. Что нужно сделать - файл Screenshot_211.png. Естественно, лучше чем на примере)) 2. Источники лого и текста в прикрепленном файле. 3. Размер 1280*720, *.jpgИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрытгод назад
Необходимо нанести лого на футболку + спартанец (https://drive.google.com/file/d/1zoTPPNIzvYp8udec07OeKZ7iDY9hA3oI/view?usp=sharing) или шлем - на ваше усмотрение. Главное - чтобы смотрелось гармонично и стильно. Цвета - в стиле лого. Вот ссылка на цвета https://www.figma.com/community/file/1037170643700004564 Примеры https://cdn.discordapp.com/attachments/897602944575344650/904943189285277746/231186ccf2f7a6eb.jpg https://cdn.discordapp.com/attachments/897602944575344650/904845083159973918/2021-11-02_00.12.31.png Лого здесь https://drive.google.com/drive/folders/1ADdRfR_ilSe0wh-9qhmCEu_URJ-btQoCЗавершен2 года назад
Необходимо сделать инфографику в стиле проекта, чтобы было красиво! 1. Цвета лого и шрифт сохранять. Источники ниже по ссылке. 2. Текст может немного быть подкорректирован, поэтому оставьте такую возможность. 3. В инфографике 4 шага. 4. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Создать качественную графику на тему праздника Halloween. Приветствуется все: от тыкв до ведьм. - На картинке должен быть логотип графическая часть) который нанести нужно на тыкву чтобы органично смотрелось. - Надпись то же разместить на картинке. ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать инфографику с разделением на блоки (см. примеры) Пример качества графики в прикрепленных файлах.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать инфографику в стиле сайта проекта, чтобы было красиво! Сайт проекта https://zeitgeist.pm/ Примеры прикреплены. Текст для инфографики и лого в doc файле.Завершен2 года назад
Сделать gif-ку из видео. Размер видео не более 15Мб. Что сделать: 1. Написать на футболке прыгуна 2. Перепрыгивает планку (там где замедленный повтор) - на против планки нужно написать цифру 500 (это число подписчиков) 3. Когда стоит с таблицей ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Нужны мемы по 1 на каждую позицию (всего 8 штук). Тематики набросал. Если есть идеи лучше - только приветствуются.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сделать gif-анимацию (движение+мелодия) продолжительность 5-15 сек. Размер файла не более 10Мб.Анимация8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать красивую графику.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать инфографику согласно ТЗ. Стилистику сделать близкой к дизайну сайтаИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Задача: Необходимо сделать gif-анимацию. Текст для надписиАнимация3 заявкиЗакрыт3 года назад
Gif анимация. Задача: не нужно повторять но необходимо сделать лучше). Стилистика такая же как на оф сайте.Анимация7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать мем который будет участвовать в конкурсе. Тема мема: "Things that are lighter than Mina" (Вещи которые легче Mina). Mina - это блокчейн протокол (криптовалюта). Примеры (это простые) а нужно креативно подойти к заданию: https://prnt.sc/10nu2c8 Некоторые сведения: Mina ...Завершен3 года назад
Необходимо установить и настроить на сервере [url=https://nodes.guru/clover/setup-guide/ru]https://nodes.guru/clover/setup-guide/ru[/url] чтобы все работало и дать инструкции по поддержанию работоспособностиСистемное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Вписать готовый блок отзывов и блок лайк автораСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Задание достаточно простое. Сайт будет наполняться информацией о сортах помидор и нужно разместить характеристики сортов томата в удобочитаемом виде - т.е. инфографика. Разместить нужно красиво, гармонично, читабельно, используя шрифты и стили характерные для современной инфографики ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт3 года назад
43.85 квм, потолки 2.7 метра Цель: не дорогой, стильный ремонт с мебелью IKEA в скандинавском стиле. Материалы и мебель должны быть легкодоступны, без долгих ожиданий и заказов. Требуется визуализация, чертежи для строителей, рекомендации мебели, спецификация материалов Назначение: проживание с ...Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт3 года назад