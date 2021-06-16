Всё еще действующий дизайнер в фирме которая занимается широким спектром созданий работ под ключ, могу не только разработать дизайн, но и подготовить некоторые файлы к производству, таких как: печать (уф, широкоформат), фреза, лазерка, подготовить некоторые чертежи и т.д.
Есть знание материалов и принципов производства, тем самым создаю РЕАЛЬНЫЕ вещи, а не те над которыми потом сидишь и думаешь "как теперь такое сделать".
Владею 3Ds MAX (corona render) *создание моделей, текстурирование, рендеринг, немного анимация, создание рендера 360 градусов для виртуальных туров или для просмотра на сайте*
Полный пакет Adobe, Corel и илюстратор.
Все последней версии, железо мощное, по этому, рендеры делаются быстро.
За работу беру немного, ибо только пробую фриланс, и рассматриваю его только как дополнительный заработок (на качестве работы это не отразиться).
Свободное на работу время с 19:00 до 23:00 по Москве. Звонить можно и в час ночи )
Работал над:
Наружной рекламой: вывески, банеры, билборды *световые и с паетками*.
Созданием логотипов, для баров, турфирм, и частных предпринимателей.
Фотозонами
Летними терасами
Интерьерами
Музеями (гос) и школьными
Оклейка авто и общественного транспорта
Визитки и открытки
Мебель
и другое...
К сожалению многие с кем работает моя фирма не разрешают использовать для портфолио материалы работы. По этому для своего портфолио я постарался отыскать, то что не попадает под запрет.
- 3D607 просмотров
- Лифт пробник 1529 просмотров
- Инфографика230 просмотров
- 3D дизайн461 просмотр