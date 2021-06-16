3D, 2D, дизайнер, опыт работы 3 года

Всё еще действующий дизайнер в фирме которая занимается широким спектром созданий работ под ключ, могу не только разработать дизайн, но и подготовить некоторые файлы к производству, таких как: печать (уф, широкоформат), фреза, лазерка, подготовить некоторые чертежи и т.д.

Есть знание материалов и принципов производства, тем самым создаю РЕАЛЬНЫЕ вещи, а не те над которыми потом сидишь и думаешь "как теперь такое сделать".

Владею 3Ds MAX (corona render) *создание моделей, текстурирование, рендеринг, немного анимация, создание рендера 360 градусов для виртуальных туров или для просмотра на сайте*

Полный пакет Adobe, Corel и илюстратор.

Все последней версии, железо мощное, по этому, рендеры делаются быстро.

За работу беру немного, ибо только пробую фриланс, и рассматриваю его только как дополнительный заработок (на качестве работы это не отразиться).

Свободное на работу время с 19:00 до 23:00 по Москве. Звонить можно и в час ночи )

Работал над:

Наружной рекламой: вывески, банеры, билборды *световые и с паетками*.

Созданием логотипов, для баров, турфирм, и частных предпринимателей.

Фотозонами

Летними терасами

Интерьерами

Музеями (гос) и школьными

Оклейка авто и общественного транспорта

Визитки и открытки

Мебель

и другое...

К сожалению многие с кем работает моя фирма не разрешают использовать для портфолио материалы работы. По этому для своего портфолио я постарался отыскать, то что не попадает под запрет.

http://portfolios.ru/ShonDI