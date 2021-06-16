Redlefsen

Дмитрий Redlefsen

 
25 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
3D, 2D, дизайнер, опыт работы 3 года

Всё еще действующий дизайнер в фирме которая занимается широким спектром созданий работ под ключ, могу не только разработать дизайн, но и подготовить некоторые файлы к производству, таких как: печать (уф, широкоформат), фреза, лазерка, подготовить некоторые чертежи и т.д.

Есть знание материалов и принципов производства, тем самым создаю РЕАЛЬНЫЕ вещи, а не те над которыми потом сидишь и думаешь "как теперь такое сделать".

Владею 3Ds MAX (corona render) *создание моделей, текстурирование, рендеринг, немного анимация, создание рендера 360 градусов для виртуальных туров или для просмотра на сайте*

Полный пакет Adobe, Corel и илюстратор.

Все последней версии, железо мощное, по этому, рендеры делаются быстро.

За работу беру немного, ибо только пробую фриланс, и рассматриваю его только как дополнительный заработок (на качестве работы это не отразиться).

Свободное на работу время с 19:00 до 23:00 по Москве. Звонить можно и в час ночи )

Работал над:

Наружной рекламой: вывески, банеры, билборды *световые и с паетками*.

Созданием логотипов, для баров, турфирм, и частных предпринимателей.

Фотозонами

Летними терасами

Интерьерами

Музеями (гос) и школьными

Оклейка авто и общественного транспорта

Визитки и открытки

Мебель

и другое...

К сожалению многие с кем работает моя фирма не разрешают использовать для портфолио материалы работы. По этому для своего портфолио я постарался отыскать, то что не попадает под запрет.

http://portfolios.ru/ShonDI

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-50
3D-графика
Портфолио
Отзывы заказчиков
Ustas1945
Юрий 
44 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Зд визуализация и чертежи
Все качественно четко своевременно согласно заказу , рекомендую
Отличный, честный заказчик.
Ответный отзыв
begemot78
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
2 года назад
Дизайн интерьера спортивного кафе
Все по высшему разряду! Дмитрий очень превосходный дизайнер. Сделал мне дизайн спортивного кафе, все кому показывал только хлопали в ладоши. Современно, стильно. В работе всегда был на связи, беспрекословно вносил мои пожеланий и корректировки, в итоге получился суперский дизайн кафе! На выходе я получил макеты как для печати в кореле и 3d формате. Все с размерами. Рекомендую исполнителя, работайте с ним не пожалеете!
Честный и снисходительный заказчик, поставил чётко задачу, дал всю запрашиваемую информацию. От работы с данным человеком только одни положительные эмоции. Рекомендую!
Ответный отзыв
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Сделать визуализацию проекта здания
Красиво, качественно, быстро. Крайне рекомендую!
Я обычно не встреваю в чужие разборки между заказчиком и исполнителем, но тут я стал случайным свидетелем. Начнем с того что я тот самый тайный второй исполнитель, чего только не знал мой колега так это то, что изначально Роман обратился ко мне, но из-за отсутствия на тот момент моего свободного времени, мы сошлись что поищет ещё, если не найдёт, сроки немного сдвинем. Так Роман и нашёл Игоря. Когда роман обратился ко мне ещё раз он сообщил что у исполнителя не вышло выполнить работу качественно, разумеется для меня было важно узнать почему. Колегу кинули на деньги и своё время, вдруг заказчик придирчивый просто. Но нет, Роман самый лояльный человек и умеет ценить время и затраченные силы на работу. Задание ставил чётко, а в работе не требовал чего-то нереального и невозможного, даже приводил реальные примеры. Работа же исполнителя Игоря, действительно на уровне выпускного проекта и кроме как для самого исполнителя ценности не несёт. Зачем я это пишу? Обидно что вот так могут испортить рейтинг. А для заказчиков он очень важен, ведь все мы понимаем что могут кинуть исполнителя, но редко думаем о том что кинуть могут и заказчика. Коллеге советую поднабраться опыта. Романа РЕКОМЕНДУЮ, всё оплатил вовремя, как и обещал, на протяжении всей работы с ним конфликтов не возникло.
Ответный отзыв
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Брендинг авто
Быстро и профессионально, рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик, вежливый, приятный в общении. Работать одно удовольствие. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16143655810688
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Необходимо прорисовать кирпичный парапет
Все норм
Честный заказчик.
Ответный отзыв
3D-графика
8 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#33