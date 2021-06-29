Тигр в кимоно ( стиль карате )плюс название Tiger можно в стиле минимализм
Сделать визуализацию проекта здания
Имеется: нарисованный план здания с размерами (высота, ширина и т. п.), фото с местности.
Требуется сделать 3D визуализацию этого здания, т. е. показать как оно будет выглядеть после реконструкции на местности - вставить изображение нового здания на фото.
Сейчас здание имеет один этаж, по плану добавится второй. Детали в личных сообщениях тем, кто отправит заявку.
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