Сделать визуализацию проекта здания

Я обычно не встреваю в чужие разборки между заказчиком и исполнителем, но тут я стал случайным свидетелем. Начнем с того что я тот самый тайный второй исполнитель, чего только не знал мой колега так это то, что изначально Роман обратился ко мне, но из-за отсутствия на тот момент моего свободного времени, мы сошлись что поищет ещё, если не найдёт, сроки немного сдвинем. Так Роман и нашёл Игоря. Когда роман обратился ко мне ещё раз он сообщил что у исполнителя не вышло выполнить работу качественно, разумеется для меня было важно узнать почему. Колегу кинули на деньги и своё время, вдруг заказчик придирчивый просто. Но нет, Роман самый лояльный человек и умеет ценить время и затраченные силы на работу. Задание ставил чётко, а в работе не требовал чего-то нереального и невозможного, даже приводил реальные примеры. Работа же исполнителя Игоря, действительно на уровне выпускного проекта и кроме как для самого исполнителя ценности не несёт. Зачем я это пишу? Обидно что вот так могут испортить рейтинг. А для заказчиков он очень важен, ведь все мы понимаем что могут кинуть исполнителя, но редко думаем о том что кинуть могут и заказчика. Коллеге советую поднабраться опыта. Романа РЕКОМЕНДУЮ, всё оплатил вовремя, как и обещал, на протяжении всей работы с ним конфликтов не возникло.