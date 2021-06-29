Сделать визуализацию проекта здания

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен12 заявок832 просмотра

Имеется: нарисованный план здания с размерами (высота, ширина и т. п.), фото с местности.

Требуется сделать 3D визуализацию этого здания, т. е. показать как оно будет выглядеть после реконструкции на местности - вставить изображение нового здания на фото.

Сейчас здание имеет один этаж, по плану добавится второй. Детали в личных сообщениях тем, кто отправит заявку.

4 года назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Redlefsen
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$50
2 дня
Красиво, качественно, быстро. Крайне рекомендую!
Я обычно не встреваю в чужие разборки между заказчиком и исполнителем, но тут я стал случайным свидетелем. Начнем с того что я тот самый тайный второй исполнитель, чего только не знал мой колега так это то, что изначально Роман обратился ко мне, но из-за отсутствия на тот момент моего свободного времени, мы сошлись что поищет ещё, если не найдёт, сроки немного сдвинем. Так Роман и нашёл Игоря. Когда роман обратился ко мне ещё раз он сообщил что у исполнителя не вышло выполнить работу качественно, разумеется для меня было важно узнать почему. Колегу кинули на деньги и своё время, вдруг заказчик придирчивый просто. Но нет, Роман самый лояльный человек и умеет ценить время и затраченные силы на работу. Задание ставил чётко, а в работе не требовал чего-то нереального и невозможного, даже приводил реальные примеры. Работа же исполнителя Игоря, действительно на уровне выпускного проекта и кроме как для самого исполнителя ценности не несёт. Зачем я это пишу? Обидно что вот так могут испортить рейтинг. А для заказчиков он очень важен, ведь все мы понимаем что могут кинуть исполнителя, но редко думаем о том что кинуть могут и заказчика. Коллеге советую поднабраться опыта. Романа РЕКОМЕНДУЮ, всё оплатил вовремя, как и обещал, на протяжении всей работы с ним конфликтов не возникло.
Mittni
Игорь 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Обращались к данному фрилансеру для создания объемной модели здания - нужно было показать потенциальным арендаторам как будет выглядеть здание после реконструкции с привязкой на фото. Работа выполнена максимально плохо. Исполнитель не имеет представлений о проектировании. Ужасное масштабирование, непотребное 3D. То что сделано - нельзя ни использовать, ни кому-либо показывать. Исполнитель пытался исправить ошибки, но значимых и видимых улучшений не появилось. Коммуникация никакая: больше истерики. Для сравнения также обратились к другому фрилансеру, который по этому же заданию сделал всё не в десятки, а в тысячи раз лучше и реалистичнее. Значит, проблема была не в задании. Единственный плюс - оперативно отвечает, сроки соблюдает, хоть и его работу нельзя использовать, так как это настолько плохо. Первый подобный опыт за годы работы на Веблансере. Очень жаль, что обратился к Игорю и лишь потратил время.
Данного заказчика НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Заказчик указав на правки на связь не выходит, на сообщения не отвечает, хотя и находится в сети. НЕ оплачивает проделанную работу. Просит нескольких фрилансеров выполнить один и тот же проект , естественно в тайне, в итоге никому не оплачивает. С ним лучше не связываться, просто потеряете свое время.

Заявки фрилансеров

Артем
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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Степан
 
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Анастасия
 
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Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Redlefsen
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
Татьяна
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
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Артем
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Mittni
Игорь 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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