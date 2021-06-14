Экстерьерная 3d визуализация

На данный момент выполняем визуализации по нашим типовым проектам + дополнительно по проектам заказчиков.

У нас есть один визуализатор и сейчас он не успевает с объемами.

Ищем визуализаторов в помощь.

Оплата – 15 000 за проект. 5 ракурсов. Модель, посадку и примеры предоставим.

Объем постоянный 2-4 проекта в месяц.

!!! Основное – нам нужно качество, не хуже чем на примерах !!!

Примеры качества по ссылке:

https://hitechmonolit.ru/category/nashi-proekty/hitc/

Исходник – модель в 3ds из Archicad. Всегда можно получить обратную связь от архитекторов.