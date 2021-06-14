Необходимо найти максимально похожие 3d модели по заданному списку и подготовить с текстурами для 3ds max corona render.
Экстерьерная 3d визуализация
На данный момент выполняем визуализации по нашим типовым проектам + дополнительно по проектам заказчиков.
У нас есть один визуализатор и сейчас он не успевает с объемами.
Ищем визуализаторов в помощь.
Оплата – 15 000 за проект. 5 ракурсов. Модель, посадку и примеры предоставим.
Объем постоянный 2-4 проекта в месяц.
!!! Основное – нам нужно качество, не хуже чем на примерах !!!
Примеры качества по ссылке:
https://hitechmonolit.ru/category/nashi-proekty/hitc/
Исходник – модель в 3ds из Archicad. Всегда можно получить обратную связь от архитекторов.
Заявки фрилансеров
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