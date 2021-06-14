Имеются две 3D модели, в формате STL, нужно из двух моделей, сделать одну, часть взять с одной модели и подогнать под размеры ,что бы подошло ко второй, модели ( катушки для Юсб кабеля)жду ваши предложения)
Сделать 3D модель и CAD чертеж
Сделать простенькую 3д модель по моим размерам и CAD чертеж.
Файлы арткама прикрепляю в зипе и фото обработанной модели в 3Д 1 сторона ,2я сторона, и кромка на обратной стороне.
По кромке с обратной стороны панелей, глубина 1.4мм угол наклона скоса делался фрезой 120 градусов, значит от перпендикуляра составляет 60 градусов.
Итого должно получится 2 разных панели со скосами по краям на обратной стороне.
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