Купеческий дом 3д модель

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Закрыт25 заявок656 просмотров

Нужно сделать 3Д модель здания. Здание отрисовано в кореле. https://disk.yandex.ru/d/pm_Ok5-v5nORZQ

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