Дезайн медали

Необходимо сделать рельефный дизайн двусторонной медали в 3д (дальше размещу заказ на производство на основании шаблона и детального дизайна).

В качестве примера необходимо использовать медаль белградского марафона (приложена).

Пример дизайна, нарисованный от руки (я далеко не художник) приложен так же. Фото, которые хотел бы видеть на медали также приложена (№ 1 И №2).

Полагаю задача достаточно легкая и требует только наличия специального ПО,