Дезайн медали

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок528 просмотров

Необходимо сделать рельефный дизайн двусторонной медали в 3д (дальше размещу заказ на производство на основании шаблона и детального дизайна).

В качестве примера необходимо использовать медаль белградского марафона (приложена).

Пример дизайна, нарисованный от руки (я далеко не художник) приложен так же. Фото, которые хотел бы видеть на медали также приложена (№ 1 И №2).

Полагаю задача достаточно легкая и требует только наличия специального ПО,

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