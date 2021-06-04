Вложения: https://disk.yandex.ru/a/XMvKFLa0TCYnOQ ТЗ: необходимо сделать визуализацию товара: набор для рукоделия в технике макраме. Подвес для цветов Сам набор - это крафтовая коробка. Внутри нее - всё необходимое для создание готового подвеса ...
Нарисовать рендер дома
Пример во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать в solid works 3D модель разборного сенд трака ( размеры дам)3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Надо смоделировать забор в разных вариантах и отрендерить их. 1. Смоделировать забор-жалюзи или взять его 3D-модель в интернете. 2. Сделать разные ...3D-графика23 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно подготовить руку "железного человека" к 3d печати. Что от меня будет требоваться и какая цена?3D-графика5 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Конвертировать 3d модель из RFA формата в 3d DWG3D-графика1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен специалист для моделирования пульта управления (пример прилагается) и предметов мебели (офис) необходимо моделирование с дальнейшей настройкой в юнити Сроки комфортные, но приступать нужно уже в ближайшие дни. Присылайте пожалуйста портфолио и ...Закрыт4 года назад
- $100
Требуется консультация профессионала по разработке дизайна и 3D-анимации ночного города.Закрыт4 года назад
- $250
Нужен человек который сделает задний фон города, как на примере и танцующий скин FortNite.Закрыт4 года назад
Нужно качественно перерисовать 3D логотип.3D-графика19 заявокЗакрыт4 года назад
Создать схему малогабаритного импульсного источника питания в Multisim 12, создать плату+3Д модельЗакрыт4 года назад