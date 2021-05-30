3д модель пульта управления и его настройка в юнити

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки735 просмотров

Нужен специалист для моделирования пульта управления (пример прилагается) и предметов мебели (офис)

необходимо моделирование с дальнейшей настройкой в юнити

Сроки комфортные, но приступать нужно уже в ближайшие дни.

Присылайте пожалуйста портфолио и назовите свою цену

4 года назад
guest_16225827472988
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