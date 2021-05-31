3D модель с фоном

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Закрыт10 заявок1026 просмотров

Нужно сделать 3D модель грядки ДПК с фоном

Пример который нравиться: https://prnt.sc/13mgmi0 , https://prnt.sc/13mgp2a

ТЗ

1. Сделать 3D модель грядки ДПК

2. Сделать красивый и живой фон под грядку

3. Сделать 3D модель грядки ДПК в 6 размерах высоты на одном фоне

Цена и примеры работы в заявках

4 года назад
zhenich888
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