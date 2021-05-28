Персонаж для игры на Unity

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок1373 просмотра

Мы ищем художника для создания персонажей в игре на платформе Unity, а так же Гейм дизайнера.

Тайминг 14:56 - https://www.youtube.com/watch?v=1JCdGH8xSF4

Напишите ориентировочную стоимость одного героя

Unity
4 года назад
erj081p
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Эмиль
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тигран
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
55 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Юрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дария
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Валентин
 
42 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад